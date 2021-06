După ce s-a spus că vor divorța, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au luat o hotărâre: „Plecăm în vacanță”

Alexandru Ciucu susține că între el și Alina Sorescu nu există probleme și nu au de gând să divorțeze, așa cum s-a scris în presă.

„Am mai spus-o și o spun. Nu, nu divorțăm. Nu avem niciun fel de probleme în relația de cuplu, doar ne bucurăm de discreție, preferăm să nu discutăm despre lucurile intime”, a spus Alexandru Ciucu pentru Fanatik.

Designerul Casei Regale a mai spus că deja își fac planuri de vacanță, dar din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 nu au ales încă destinația.

„O să plecăm în vacanță. Momentan, așteptăm să fie clar cu restricțile de călătorie, eu sunt vaccinat, așteptăm doar să vedem ce se va mai întâmpla. Nu am stabilit destinația, e în funcție de ce se mai petrece la nivel mondial cu restricțiile”, a mai dezvăluit acesta.

Și Alina Sorescu a negat că ar avea probleme în căsnicie: „Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus artista la Prima TV.

De unde au apărut zvonurile că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt în prag de divorț

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt împreună de 13 ani, iar în urmă cu aproape 11 ani au devenit soț și soție. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina, născută în 2014, și Ana Raisa, născută în aprilie 2016. Recent, designerul a fost surprins în compania unei femei, iar în presă s-a spus că acesta și-ar înșela soția și că ar fi în pragul divorțului.

Soțul Alinei Sorescu a declarat pentru Playtech că nimic din ce s-a spus nu este adevărat. Acesta susține că femeia alături de care a fost văzut este o prietenă de familie.

„La ce să iei atitudine? Să te dezvinovățești de tot ce se întâmplă? Ne deranjează informațiile astea, care au apărut prin presă, dar nu avem încotro. Am încercat să nu mai dăm curs acestor informații care văd că apar, în ultima perioadă, destul de des, în spațiul public”, a spus Alexandru Ciucu.

„Nu este adevărat nimic, nu divorțăm. Nu înțeleg de ce lucrurile au ajuns până la acest nivel. Într-adevăr, au apărut poze cu o femeie lângă mine, dar ea este Georgiana, o prietenă de familie, nimic mai mult. Întorsătura asta a fost luată din nimic”, a mai completat acesta.

Cum a început povestea lor de iubire

„Cătălin Botezatu ne-a făcut cunoștință la Cerbul de Aur. El a fost nașul spiritual așa. Chiar dacă nu a fost căsătorit, pentru a ne fi naș oficial. (…) M-a cerut de soție fix un an mai târziu, fix în ziua în care făceam un an.

După încă un an, am făcut nunta. Nu am găsit fix pe 5 septembrie, când ne-am cunoscut noi, dar ne-am căsătorit pe 12”, mai dezvăluia Alina în urmă cu ceva timp, în emisiunea La Măruță.

„Mi-a plăcut de ea și m-am dus țintă. Nici nu m-au demoralizat lucrurile care s-au spus. Mi-a plăcut de ea și am vorbit cu ea. E diferență de 10 ani. Noi am terminat aceeași școală generală, dar nu ne-am întâlnit niciodată în perioada școlii”, mai povestea și Alexandru Ciucu în trecut.

Sursă foto: Instagram