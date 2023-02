Diana Șucu a vorbit pentru prima dată despre boala autoimună de care a suferit unul dintre fiii ei, dar și despre scandalul privind fosta familie a soțului ei, Dan Șucu.

Invitată în emisiunea „La Măruță” de pe Pro TV, fosta știristă a povestit cum unul dintre băieții ei s-a confruntat, pe când avea doar 3 ani, cu o boală autoimună, ce a apărut în urma unui vaccin.

Diana Șucu, despre boala autoimună a fiului ei: „S-a vindecat într-un an, noi în trei”

Diana Șucu a dezvăluit că foarte mulți copii se confruntă cu această boală autoimună, iar părinții lor nu realizează acest lucru. Deși fiul ei s-a vindecat într-un an, jurnalista a mărturisit că ea și soțul ei încă nu sunt pe deplin vindecați și încă au lacrimi în ochi atunci când văd un copil bolnav.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„După ce am născut, unul dintre băieții noștri a avut o problemă de sănătate care a ținut un an de zile, de la 3 la 4 ani. Din fericire s-a vindecat. El s-a vindecat într-un an de zile, noi ne-am vindecat în trei”, a afirmat Diana Șucu.

Fosta știristă a precizat că fiul ei a avut purpura idiopatică, boală care poate duce la zgârierea ușoară și excesivă și la sângerare.

„Este o boală care omoară părintele, copilul se vindecă. Este o boală ca varicela, apare și dispare. Ține trei luni, șase luni, nouă luni sau un an. La noi a ținut un an. A debutat în urma unui vaccin pe care l-am făcut în septembrie. Acum nici nu se știe de la ce a făcut purpura idiopatică. Este o boală autoimună, rămâi fără trombocite”, a explicat soția lui Dan Șucu.

Citește și: Dieta Cameliei Șucu. La ce trucuri apelează pentru a-și menține silueta la 57 de ani

Citește și: Camelia Şucu: „Lecţii de viaţă de la fetele mele”

„Mulți părinți nu știau că trec prin așa ceva”

„Noi când ne-am dus la spital cu el, copilul nu avea decât 5.000 de trombocite. Ulterior, când am început să vorbesc despre problema asta, am găsit foarte mulți părinți care nu știau că trec prin așa ceva. Semnele sunt foarte clare: vânătăi de la genunchi în jos, unde zona este foarte vascularizată și la nivelul epidermei mici vânătăi”, a mai spus Diana Șucu.

„S-a vindecat și acum este fotbalist”, a spus mândră jurnalista.

Pe de altă parte, Diana a precizat că atât ea, cât și soțul ei, au rămas cu o mică sensibilitate pentru copiii bolnavi.

„Nici astăzi nu cred că suntem suficient de vindecați. De acolo și sensibilitățile lui Dan. Și la Imperiul Leilor, de fiecare dată când veneau copii cu probleme el avea lacrimi în ochi. Și acum când îmi aduc aminte, cred că aș putea să plâng la comandă, deși eu nu sunt deloc o fire plângăcioasă”, a afirmat Diana Șucu.

Citește și: Camelia Șucu face detox echilibrat: “Detoxul nu trebuie făcut cu obiectivul de a slăbi.”

Citește și: Anca Țurcașiu, la trei ani de la divorț: „Îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac” / VIDEO

Diana, despre divorțul lui Dan Șucu: „Am fost șocată”

Diana Șucu a vorbit și despre scandalul în care a fost implicată, la doi ani după divorțul lui Dan Șucu. Atunci, fosta familie a omului de afaceri a spus că suferă din cauza separării.

„În 18 ani, de când suntem împreună, nu am ieșit și nu am vorbit. La un moment dat s-a rostogolit și se tot rostogolește cum Diana Lăscărescu l-a întâlnit pe Dan Șucu imediat după ce a divorțat. Este o minciună fruntată, de aici până la cer și de la cer înapoi”, a afirmat Diana în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Aceasta a povestit cum au stat, de fapt, lucrurile.

„Dan s-a despărțit în decembrie 2003, după ce i s-a întâmplat ceva extrem de urât, în ianuarie s-a întors în România din Austria, a plecat din casa închiriată în care locuia la vremea respectivă. Viața a continuat un an și jumătate, el a avut o altă relație cu o doamnă, doamna avea o fetiță. Eu l-am cunoscut la un an și jumătate după ce Dan a avut o viață, a avut o viață alături de doamna respectivă care are și ea o fetiță, care astăzi sunt prietene cu fetele soțului meu. La un moment dat, familia lui veche s-a trezit și a spus: „eu sufăr foarte tare”, după doi ani de zile. Sigur că am fost șocată, că am văzut tot felul de articole în ziar, am fost șocată de ce am citit și s-a întâmplat. Și nu am înțeles”, a explicat Diana Șucu.

„După aceea am înțeles că de fapt șocul a venit când eu am rămas însărcinată și a atins apogeul în momentul în care am rămas și a doua oară însărcinată. Este de fapt o pură problemă economică, nimic altceva”, a subliniat fosta știristă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Diana Șucu.

Sursă foto: Facebook, captură video