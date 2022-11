Dieta Cameliei Șucu. La ce trucuri apelează pentru a-și menține silueta la 57 de ani

Camelia Șucu a dezvăluit regimul alimentar pe care îl urmează pentru a avea o siluetă de invidiat.

Fosta soție a omului de afaceri Dan Șucu are 57 de ani, dar nu îi arată. Ea se menține de ani buni într-o formă fizică excelentă cu ajutorul respectării unor principii culinare stricte.

Camelia Șucu a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a testat diverse diete și cure de slăbire, însă nu a funcționat nimic. Afacerista are norocul că a moștenit un metabolism bun, însă are mare grijă la modul în care se hrănește, iar sportul face și el parte din rutina Cameliei Șucu.

Am ținut diete, toate nebuniile posibile în tinerețe, mai ales în adolescența mea. Am avut noroc cu un metabolism bun, îl am în continuare. Cui îi place adrenalina are noroc de o siluetă ok. În afară de adrenalină, însă, îmi place foarte mult să mă mișc, îmi place sportul, îl adaptez vârstei mele și nevoilor mele.