Diana Senteș, fosta iubită a lui Dani Oțil și concurentă „Exatlon”, divorțează de soțul ei, Cătălin Duma. Motivul despărțirii este infidelitatea bărbatului, pe care antrenoarea de fitness nu a putut să o ierte. Cei doi au împreună o fetiță, Kaia, în vârstă de 4 ani.
Diana Senteț a devenit cunoscută în anul 2018 când a participat la emisiunea „Exatlon”. Aceasta a avut în trecut relații cu Dani Oțil, dar și cu fiul fostului acționar dinamovist Vasile Turcu. În cele din urmă, antrenoarea de fitness și-a găsit liniștea în brațele avocatului Cătălin Duma, alături de care și-a întemeiat o familie.
Potrivit unor surse citate de Cancan, Cătălin Duma i-a fost infidel soției sale, având o relație extraconjugală cu o tânără. Deși au împreună o fetiță, Diana a decis să pună punct căsniciei lor, alegând să nu trăiască cu umbra unei infidelități.
Diana Senteș și Cătălin Duma au decis să se separe pe cale amiabilă, de dragul fiicei lor. Deși s-au separat de ceva timp, antrenoarea de fitness și încă soțul ei locuiesc în continuare împreună în vila din Sisești până ce vor ajunge la un acord privind împărțirea bunurilor.
Luxoasa vilă are peste 400 de metri pătrați, trei băi, sala de fitness, terasă, o curte spațioasă și mai multe dormitoare. Astfel cei doi pot locui împreună, dar separat, în același timp.
Diana Senteș și Cătălin Duma au ales să se separe în liniște și într-un mod cât mai amiabil pentru ca fiica lor să nu fie afectată de acest divorț.
În trecut, Diana Senteș a avut o relație cu Dani Oțil, ea fiind prima parteneră a prezentatorului TV după despărțirea de Mihaela Rădulescu. După încheierea relației cu Oțil, antrenoarea de fitness l-a cunoscut pe Marius Turcu pentru ca înaintea pandemiei de coronavirus să îl întâlnească pe Cătălin Duma. Cei doi s-au mutat împreună pe timpul pandemiei, iar la scurt timp au anunțat că urmează să devină părinți.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Diana Senteș și Cătălin Duma
Sursă foto: Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.