  MENIU  
Home > Vedete > Diana Senteș divorțează de Cătălin Duma, după ce bărbatul ar fi înșelat-o. Cei doi au împreună o fetiță

Diana Senteș divorțează de Cătălin Duma, după ce bărbatul ar fi înșelat-o. Cei doi au împreună o fetiță

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 12.11.2025, 13:23

Diana Senteș, fosta iubită a lui Dani Oțil și concurentă „Exatlon”, divorțează de soțul ei, Cătălin Duma. Motivul despărțirii este infidelitatea bărbatului, pe care antrenoarea de fitness nu a putut să o ierte. Cei doi au împreună o fetiță, Kaia, în vârstă de 4 ani.

Diana Senteș divorțează

Diana Senteț a devenit cunoscută în anul 2018 când a participat la emisiunea „Exatlon”. Aceasta a avut în trecut relații cu Dani Oțil, dar și cu fiul fostului acționar dinamovist Vasile Turcu. În cele din urmă, antrenoarea de fitness și-a găsit liniștea în brațele avocatului Cătălin Duma, alături de care și-a întemeiat o familie.

catalin duma cu dianaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

În anul 2020, cei doi și-au cumpărat o vilă spectaculoasă, evaluată la 2,5 milioane euro, iar un an mai târziu au devenit părinții unei fetițe, Kaia.

Deși lucrurile păreau să meargă foarte bine în căsnicia lor, Diana Senteș a decis să pună punct mariajului. Motivul ar fi infidelitatea bărbatului.

Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Recomandarea zilei

Potrivit unor surse citate de Cancan, Cătălin Duma i-a fost infidel soției sale, având o relație extraconjugală cu o tânără. Deși au împreună o fetiță, Diana a decis să pună punct căsniciei lor, alegând să nu trăiască cu umbra unei infidelități.

Citește și: Horia Moculescu este în comă indusă. Dezvăluirile făcute de fiica compozitorului, Nidia Moculescu

Ce s-a întâmplat cu Ionuț, fiul secret al lui Horia Moculescu. Tânărul a murit la doar 31 de ani, în circumstanțe misterioase. "În jurul orelor 3.00 noaptea s-a întâmplat nenorocirea", povestea, în urmă cu câțiva ani, Mariana Moculescu
Ce s-a întâmplat cu Ionuț, fiul secret al lui Horia Moculescu. Tânărul a murit la doar 31 de ani, în circumstanțe misterioase. "În jurul orelor 3.00 noaptea s-a întâmplat nenorocirea", povestea, în urmă cu câțiva ani, Mariana Moculescu
Recomandarea zilei

Citește și: Emily Burghelea și familia, implicați într-un accident rutier în Hong Kong. „Suntem șocați! Cum pot scăpa?”

Ce se va întâmpla cu fiica cuplului

Diana Senteș și Cătălin Duma au decis să se separe pe cale amiabilă, de dragul fiicei lor. Deși s-au separat de ceva timp, antrenoarea de fitness și încă soțul ei locuiesc în continuare împreună în vila din Sisești până ce vor ajunge la un acord privind împărțirea bunurilor.

Luxoasa vilă are peste 400 de metri pătrați, trei băi, sala de fitness, terasă, o curte spațioasă și mai multe dormitoare. Astfel cei doi pot locui împreună, dar separat, în același timp.

Citește și: Tudor Chirilă ia poziție în disputa Carmen Uscatu – Oana Gheorghiu: „Să nu uitați asta niciuna dintre voi!” Mesajul artistului pentru cofondatoarele „Dăruiește Viață”

Citește și: Robert Tudor de la Power Couple s-a operat. A fost internat în spital: „Mi-e frică de nu mai pot”

Diana Senteș și Cătălin Duma au ales să se separe în liniște și într-un mod cât mai amiabil pentru ca fiica lor să nu fie afectată de acest divorț.

În trecut, Diana Senteș a avut o relație cu Dani Oțil, ea fiind prima parteneră a prezentatorului TV după despărțirea de Mihaela Rădulescu. După încheierea relației cu Oțil, antrenoarea de fitness l-a cunoscut pe Marius Turcu pentru ca înaintea pandemiei de coronavirus să îl întâlnească pe Cătălin Duma. Cei doi s-au mutat împreună pe timpul pandemiei, iar la scurt timp au anunțat că urmează să devină părinți.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Diana Senteș și Cătălin Duma

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Fanatik
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
GSP.ro
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
Click.ro
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Citește și...
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
Ce s-ar fi întâmplat cu Horia Moculescu la ultima apariţie în public? Comportamentul ciudat, dezvăluit abia acum
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
ANAF cere sechestru pe vila în care stau soții Iohannis. Fiscul îi dă în judecată pentru datoriile neachitate
Motivul incredibil pentru care Haley Kalil a divorțat de soț, după șapte ani: „Eram dispusă să încerc orice”
Tori Spelling și Dean McDermott au divorțat după 18 ani. Ce motive au invocat cei doi
Noi informații ies la iveală despre divorțul dintre Ștefania Szabo și fostul soț. A amenințat că-i dă foc la lucruri
Vacanță de vis la Viena
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună
Cine este soția lui Gabi Tamaș și cu ce se ocupă. Sunt căsătoriți de 8 ani și au o fiică împreună
Cine este Eugenia Șerban. Actrița a trecut printr-un cancer, un malpraxis, un divorț și a obținut ordin de protecție împotriva fiului său dependent de droguri
Cine este Eugenia Șerban. Actrița a trecut printr-un cancer, un malpraxis, un divorț și a obținut ordin de protecție împotriva fiului său dependent de droguri
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri. Ai grijă cu aceste zodii!
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Actrița iubită de toți românii, în cea mai scurtă și mulată rochie, la 56 de ani! Senzualitate la extrem pe covorul roșu
Elle
Vedeta PRO TV și-a botezat copilul în secret, iar acum a dezvăluit primele imagini de la eveniment: „Una dintre cele mai fericite zile.” Foto
Vedeta PRO TV și-a botezat copilul în secret, iar acum a dezvăluit primele imagini de la eveniment: „Una dintre cele mai fericite zile.” Foto
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express în semifinală: „O să fim un exemplu pentru foarte multe femei ”
Karmen și Olga Barcari, declarații emoționante după ce au fost eliminate din Asia Express în semifinală: „O să fim un exemplu pentru foarte multe femei ”
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
O vezi aproape zilnic la știrile PRO TV, dar știai cum arată familia ei? Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Foto
DailyBusiness.ro
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Doi muncitori îngropați de vii la 5 metri sub pământ, într-o localitate din Prahova, după surparea unui mal. Pompierii militari intervin de urgență
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
Dronă militară căzută în județul Tulcea, la 5 kilometri de granița cu Ucraina. Armata nu a putut ridica avioanele din cauza vremii
A1.ro
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Silviu Prigoană s-a opus relației Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan. Dezvăluirile făcute de jurnalistă, la un an de la decesul fostului ei soț
Silviu Prigoană s-a opus relației Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan. Dezvăluirile făcute de jurnalistă, la un an de la decesul fostului ei soț
Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo
Cornel Dinu a fost internat la Spitalul Universitar. Ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo
Observator News
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Libertatea pentru Femei
Omagiu sfâșietor al celei care i-a fost alături lui Horia Moculescu până în ultima clipă. Alexandra Velniciuc, femeia care i-a fost înger păzitor lui Horia Moculescu, rupe tăcerea! Ce a putut dezvălui ne sfâșie inimile!! Nu s-a stins până nu i-a simțit prezența... O legătură pe viață, rară și curată.
Omagiu sfâșietor al celei care i-a fost alături lui Horia Moculescu până în ultima clipă. Alexandra Velniciuc, femeia care i-a fost înger păzitor lui Horia Moculescu, rupe tăcerea! Ce a putut dezvălui ne sfâșie inimile!! Nu s-a stins până nu i-a simțit prezența... O legătură pe viață, rară și curată.
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Defectul fizic al Andreei Esca, descoperit de un cameraman, cu ani în urmă: „Le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă”
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Toți o știu pe Anca Alexandrescu acum, dar stai să vezi cum arăta pe vremea când avea 20 de ani. Era tunsă scurt de tot și purta ținute sexy. Momentul despre care spune că a fost „cumplit”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Dan Bordeianu a rupt tăcerea și a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adela Popescu, după ani și ani de zile: „M-am îndrăgostit foarte tare de ea. În momentul în care eu am decis să...”
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Redactia.ro
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Pensia jenantă pe care o primea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă. Suma care i-a fost luată de stat
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Ce sunt și ce conțin Taxus baccata, fructele din cauza cărora a murit eleva din Timișoara după ce le-a ingerat. Planta este bună pentru medicină
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Una dintre cele mai bogate femei din România a murit pe autostradă. A făcut infarct și nu a mai putut fi salvată
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicamentele care au efect pe termen lung asupra sistemului intestinal
Medicamentele care au efect pe termen lung asupra sistemului intestinal
CNAS modernizează platforma PIAS: sistem stabil până în 2026 și o nouă infrastructură digitală prin PNRR
CNAS modernizează platforma PIAS: sistem stabil până în 2026 și o nouă infrastructură digitală prin PNRR
Femeile din România care pot ieși mai devreme la pensie. Iată ce condiții trebuie să respecte
Femeile din România care pot ieși mai devreme la pensie. Iată ce condiții trebuie să respecte
Persoanele cu această grupă de sânge ar trebui să evite complet alcoolul
Persoanele cu această grupă de sânge ar trebui să evite complet alcoolul
TV Mania
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa: buncăr, cinema privat și design spectaculos
Ramona Olaru, apariție demnă de catwalk la Gala Premiilor TV Mania. Rochia vedetei a furat toate privirile
Ramona Olaru, apariție demnă de catwalk la Gala Premiilor TV Mania. Rochia vedetei a furat toate privirile
Schimbare radicală pentru Hande Erçel! Transformarea care i-a șocat fanii din „Dragostea plutește în aer”
Schimbare radicală pentru Hande Erçel! Transformarea care i-a șocat fanii din „Dragostea plutește în aer”
Alina Pușcaș, schimbare de look. Cum arată acum după ce adoptat un stil diferit: „M-am tuns de Black Friday”
Alina Pușcaș, schimbare de look. Cum arată acum după ce adoptat un stil diferit: „M-am tuns de Black Friday”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Elena Băsescu, de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice! Cum arată acum fiica cea mică a fostului preşedinte
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton