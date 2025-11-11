Robert Tudor de la Power Couple s-a operat. A fost internat în spital: „Mi-e frică de nu mai pot”

Robert Tudor a decis să facă pasul cel mare și să se opereze. El a trecut prin emoții mari și le-a împărtășit fanilor cât de multe emoții are. Iată ce afecțiune are câștigătorul Power Couple și care a fost motivul pentru care a ajuns pe masa de operație.

Robert Tudor, pe masa de operație

Robert Tudor a decis să se opereze la nas după mult timp în care a suferit din cauza deviației de sept. Câștigătorul Power Couple a mărturisit că mult timp a avut probleme de respirație, așa că era cazul să ia măsuri.

S-a înarmat cu curaj și răbdare și s-a prezentat la spital. Înainte de intervenție, el a avut emoții foarte mari și l-a ajutat doar gândul că va scăpa de această problemă.

”A sosit momentul acela. Trebuie să mă operez și mi-e frică de nu mai pot. Mă operez la nas, să îmi ia din cornete și deviația de sept. Cică nu durează mult operația. Cică ar fi ușor, 70% dintre oameni se confruntă cu această problemă, că nu pot respira corect”, a declarat Robert Tudor, pe TikTok.

Cum se simte după operație

El a ieșit din sala de operație foarte mulțumit de rezultat. Mai mult, Robert Tudor spune că s-a schimbat radical felul în care respiră.

Cu toate că avea emoții mari, rezultatul l-a uimit pe magician. În plus, nu s-a învinețit și nu a avut probleme după intervenție.

”În viața mea nu am respirat așa și m-am uitat în oglindă. Nu sunt vânăt la ochi. Sunt alte operații acum de deviații de sept. Nici nu te învinețești la ochi și cornetele acelea pe care ți le ia din nas le cauterizează. Sunt alt om!”, a declarat câștigătorul Power Couple.

Magicianul Robert Tudor și soția lui au câștigat competiția Power Couple din primăvara anului 2025. Cei doi au plecat acasă cu un premiu de 46.000 de euro, bani pe care au spus că îi vor folosi pentru viitorul copiilor lor.

Trofeul îl vom așeza într-un loc unde să-l vedem zi de zi, ca să ne amintim de această experiență incredibilă. Iar premiul financiar îl vom investi în educația copiilor noștri, pentru că viitorul lor este cea mai importantă investiție pe care o putem face”, a declarat Robert Tudor.

