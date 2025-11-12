Horia Moculescu este în comă indusă. Dezvăluirile făcute de fiica compozitorului, Nidia Moculescu

Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află în comă indusă, a anunțat fiica compozitorului, Nidia Moculescu. Artistul este internat în spital la ATI de aproape mai bine de o săptămână, având mai multe probleme de sănătate.

Horia Moculescu este în comă indusă

În urmă cu o săptămână Horia Moculescu a fost internat de urgență la Institutul „Matei Balș” din București din cauza unor probleme pulmonare. Acum, Nidia, fiica compozitorului, a rupt tăcerea și a vorbit despre starea de sănătate a tatălui ei.

Nidia a dezvăluit că starea lui Horia Moculescu este una gravă, compozitorul fiind în comă.

„Starea lui nu este bună deloc, iar medicii sunt foarte rezervați. Da, tatăl meu este un luptător și așa a fost mereu”, a afirmat tânăra pentru SpyNews.

Nidia Moculescu a reușit să își vadă tatăl la secția de terapie intensivă, unde se află sub supravegherea atentă a medicilor.

„Am reușit să intru la tatăl meu, stau în fiecare zi câte puțin, medicii sunt foarte drăguți, fac tot ce pot, le mulțumesc și lor și doamnelor asistente. Depinde numai de el și de Dumnezeu”, a mai spus fiica lui Horia Moculescu.

Nidia Moculescu, despre starea compozitorului

Nidia Moculescu a precizat că Horia Moculescu este în comă indusă, însă are mici reacții care îi dau speranță.

Tânăra beneficiază în această perioadă de sprijinul prietenilor și apropiaților tatălui ei.

„Da, tata reacționează când intru la el, dacă pot spune așa. Da, este în comă indusă. Sper să simtă că sunt acolo, lângă el. Mă rog pentru el în fiecare minut. Îmi sunt alături toți prietenii tatălui meu, dar și prietenii și apropiații mei în această perioadă”, a mai spus Nidia Moculescu.

Artistul a mărturisit, în trecut, că se confruntă cu o boală pulmonară provocată de fumatul excesiv, afecțiune care i-a afectat semnificativ starea de sănătate în ultimii ani.

Nidia este singura fată a compozitorului, care a fost căsătorit de trei ori. Acesta a mai avut un fiu, Ion Horia, care a decedat la vârsta de 31 de ani, după ce s-a sinucis, în timp ce se afla la Berlin.

