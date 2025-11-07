Ce se întâmplă cu Horia Moculescu în aceste momente. Medicii se luptă să îi salveze viața. Maestrul a fost supus unei proceduri complexe

Viața lui Horia Moculescu atârnă de un fir de ață. Starea lui s-ar fi agravat în ultimele zile, iar medicii de la Institutul „Matei Balș”, unde este internat, au făcut mai multe proceduri complexe pentru a îi salva viața acestuia. Iată ce se întâmplă cu artistul.

Horia Moculescu, internat la Terapie Intensivă la Institutul Matei Balș

Familia, apropiații, colegii și fanii lui Horia Moculescu se roagă pentru acesta. Compozitorul a fost suspus unei serii de proceduri complexe, printre care și dializă, iar medicii de la Terapie Intensivă din cadrul Institutului Matei Balș din București se luptă să îi salveze viața acestuia.

Conform informațiilor, starea de sănătate a compozitorului s-ar fi agravat. Conform unor surse medicale citate de jurnalista Mara Bănică, artistul suferă de probleme renale severe, iar rinichii acestuia sunt afectați într-o proporție destul de mare.

Mai mult, acesta ar fi făcut deja dializă.

„Se pare că acolo unde este internat Horia Moculescu la Terapie Intensivă ar fi fost nevoie deja de dializă. Deci maestrul, pe lângă faptul că are plămânii afectați într-o proporție destul de mare, acum are nevoie și de ajutor la rinichi“, a explicat prezentatoarea.

Dializa este o procedură medicală pentru cazurile de insuficiență renală și ajută la eliminarea toxinelor din sânge.

Compozitorul se află sub monitorizare continuă, iar medicii fac eforturi pentru a îi stabiliza starea și ajustează tratamentele în funcție de cum răspunde corpul la fiecare dintre acestea.

Familia, apropiații, cunoscuții și fanii se roagă pentru Horia Moculescu în aceste momente, sperând ca maestrul să se pună pe picioare cât de curând.

Artistul este internat la ATI

Horia Moculescu se află internat la Institutul Matei Balș, la secția de ATI, încă de ieri, 6 noiembrie 2025. El se confruntă cu multiple afecțiune, iar medicii sunt rezervați cu privire la evoluția pozitivă a pacientului. Aceștia spun că depinde foarte mult de felul în care rezistă organismul.

Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, își spun cuvântul. Noi facem tot ce este omenește posibil”, au declarat surse medicale pentru Libertatea.

Horia Moculescu a apărut ultima oară pe internet vizibil slăbit și într-un scaun de rotile. La cei 88 de ani, artistul a stârnit îngrijorare în rândul fanilor când a apărut în această stare.

