Lupu Rednic îl acuză pe Cuzin Toma de înșelăciune: „Am semnat contract cu fundația lui, am cântat, iar când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul”

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Actorul Cuzin Toma, cunoscut ca „Firicel” din „Las Fierbinți”, este acuzat de cântărețul Lupu Rednic pentru neplata unui concert. Acum, artistul l-a adus în instanța pe actor, în încercarea de a-și primii banii promiși.

Cuzin Toma, acuzat de înșelăciune de Lupu Rednic

Un scandal neașteptat a zguduit lumea artistică din România: actorul Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul său iconic din „Las Fierbinți”, este acuzat de cântărețul Lupu Rednic de înșelăciune.

Potrivit Spynews, procesul a fost deja deschis la Tribunalul București, după ce artistul a încercat fără succes să își recupereze banii.

Totul a început în urma unui festival organizat la Tulcea, sub egida fundației lui Cuzin Toma, „DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU”. Lupu Rednic, invitat să cânte la eveniment, a semnat un contract legal și și-a respectat angajamentele. Însă, când a venit momentul să fie remunerat, actorul a invocat probleme financiare și, ulterior, a încetat orice comunicare.

„Ne-a chemat ca să cântăm la un festival, la Tulcea. Am semnat contract cu fundația lui, am cântat, iar când a venit timpul să ne plătească, și-a închis telefonul. Vorbea cu mine numai prin mesaje. A susținut că are niște probleme financiare și că mă roagă să îl păsuiesc o lună – două. Am înțeles și am așteptat. Apoi n-a mai răspuns, nici prin intermediul mesajelor”, a declarat Lupu Rednic.

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Alte procese pentru fundația actorului

Fundația actorului nu este străină de probleme juridice. În județul Gorj, o firmă care deține un complex turistic a deschis un proces pentru recuperarea sumei de 10.000 de lei. Într-un alt caz, instanța a obligat asociația să achite 4.848 de lei, plus cheltuieli de judecată de 344 de lei.

Deciziile judecătorești au evidențiat repetarea unor practici financiare necorespunzătoare, punând sub semnul întrebării credibilitatea fundației.

„Admite cererea. Obligă pârâta Asociaţia Cuzin Toma – DACĂ EU POT, POŢI ȘI TU la plata către reclamanta SC … SA a sumei de 4848 lei cu titlu de debit restant. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 343,8 lei”, se arată în hotărârea magistraților.

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Cuzin Toma a mai avut probleme cu legea

Cuzin Toma nu se află la prima confruntare cu sistemul judiciar. Actorul a fost recent implicat într-un proces cu Poliția Rutieră Teleorman, unde a contestat o amendă contravențională. Magistrații au respins cererea, considerând sancțiunea aplicată pe bună dreptate.

„Respinge ca nefondată plângerea contravenţională. Menţine procesul-verbal atacat”, a fost decizia instanței.

Mai mult, în noiembrie 2022, actorul a primit o condamnare cu amânarea pedepsei pentru două infracțiuni distincte: conducerea unui vehicul fără permis și șofatul sub influența drogurilor. În cazul șofatului fără permis, instanța a stabilit o pedeapsă de șase luni de închisoare, iar pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, o pedeapsă de opt luni. Cele două pedepse au fost cumulate, rezultând o condamnare de un an, cu amânarea aplicării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

Sursă foto: Facebook

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