De ce a refuzat Dorian Popa un contract de peste 100.000 de euro

Dorian Popa este, în momentul de față, unul dintre cei mai de succes influneceri. Dorian are peste 2.3 milioane de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane pe Youtube și primește adesea diverse oferte pentru a apărea în spoturi publicitare.

Cea mai recentă propunere primită pentru o campanie publicitară a fost făcută de un studio de videochat. Cu toate că suma pe care ar fi putut să o priomească Dorian dacă ar fi acceptat oferta era una frumușică, de 100.000 de euro, artistul nu a dorit ca imaginea lui să fie asociată cu un asemenea domeniu de activitate.

Dorian Popa i-a mărturisit lui Smiley, în podcastul „8, 8 şi ceva, FIX, cu Smiley” de ce a refuzat contractul generos oferit de firma de videochat.

„A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun. Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu. Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului”, i-a explicat artistul lui Smiley. În plus, în același podcast, Dorian a mai spus că a primit și oferte de publicitate la țigări, dar și pe acestea le-a refuzat.

Foto – Facebook