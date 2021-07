Fiica lui Răzvan Simion, surprinsă împreună cu iubitul. Cum arată cel care a furat inima adolescentei

Ianca Simion (16 ani) este extrem de îndrăgostită de Marco, iubitul ei. Recent, ea a publicat o poză cu acesta pe Instagram, împreună cu o declarație de dragoste alăturată în descrierea fotografiei: „I Was Made for Lovin’ You” („M-am născut să te iubesc”).

În poza cu pricina, cei doi sunt surprinși sărutându-se cu pasiune. Nu este însă prima oară când cei doi au postat imagini împreună, întrucât relația lor nu este un secret. La rândul său, Marco a postat pe profilul său de Instagram fotografii cu el și Ianca.

Prietenii și fanii lor le-au scris numai cuvinte de laudă. „Sunteți adorabili” este unul dintre complimentele primite pe bandă rulantă de adolescenți, după cum arată Antena 1.

Ianca nu este singura fiică a lui Răzvan Simion. El are și un băiat: pe Tudor, în vârstă de 13 ani. Ambii copii sunt din fosta căsnicie a lui Răzvan, cu Diana. După divorț, el a avut o relație de cinci ani cu artista Lidia Buble.

În perioada în care erau ei împreună, Lidia Buble s-a înțeles de minune cu copiii lui Răzvan. Într-un interviu din 2018 pentru Viva, ea spunea: „Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Suntem ca două surori (n.r. Lidia și Ianca). Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii”.

Între timp, Răzvan Simion a început o relație cu Daliana Rădulescu. Daliana chiar s-a fotografiat alături de Ianca, sugerând că cele două ar avea o relație bună. Daliana are 29 de ani și este arhitect și designer de interior. „Mă consider pe cât de creativă, pe atât de riguroasă”, a spus ea pe site-ul său personal. „Ador să dau frâu liber spiritului meu artistic dar în aceeași măsură îmi place să fiu avocatul diavolului atunci când vine vorba de detalii”.

