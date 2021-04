În decembrie 2020, Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, au dezvăluit că vor deveni părinți pentru a doua oară. Perechea mai are un fiu, Carol, în vârstă de aproape 2 ani. În luna mai a anului acesta, Flavia și Marius vor deveni părinții unui al doilea băiețel.

Cum se simte Flavia Mihășan în ultimul trimestru de sarcină

Asistenta TV a dezvăluit într-un videoclip publicat pe YouTube cum s-a simțit în săptămânile 30 și 31 de sarcină și cum va naște. „Simt că obosesc mult mai repede decât înainte. S-au întors anumite simptome și schimbări hormonale din trimestrul întâi, obosesc foarte repede, nu mai pot să mă aplec pentru nimic. (…)

Nu mai pot să dorm ca înainte, adică profund, am foarte multe vise și multe coșmaruri. (…) În timpul nopții mă mut de pe o parte pe alta foarte des pentru că nu pot să dorm. Loviturile bebelușului sunt extrem de multe și de puternice, pur și simplu este activ constant. (…) Nașterea mea va fi cezariană, din start.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

La prima naștere m-am chinuit vreo 12 ore să nasc natural. Am făcut tot ce puteam eu ca să-mi ușurez nașterea naturală, sport, exerciții de respirație. Efectiv nu a fost să fie. Colul meu este foarte lung, era foarte închis, m-am dilatat 1 după 12 ore. Nu m-au mai lăsat medicii”, a dezvăluit Flavia.

Flavia Mihășan și iubitul ei au ales numele celui de-al doilea fiu

„Cineva drag mi-a spus odată că leoaicele sunt mame de băieți și mare dreptate a avut, cel puțin în cazul meu! Da, vom mai mai avea un băiețel și acum că știm asta, putem spune că asta ne-am dorit de când am aflat că sunt însărcinată! ❤️”, scria Flavia anul trecut în mediul online.

„Da, ne-am gândit la nume. Îl avem deja, dar cum am făcut și cu Carol, o să îl facem public după ce se naște. Am tot încercat să vedem cam ce i s-ar potrivi. Nouă ne place ideea asta de nume cumva românești.

Citește și:

Radu Vâlcan, declarație haioasă de dragoste pentru Adela Popescu

Iulia Albu, însărcinată pentru a doua oară? Fashion editorul a clarificat

Ce părere are Lavinia Pîrva despre copiii lui Ștefan Bănică Junior, Violeta și Radu

Bine, deși Carol este cumva nemțesc, dar nu aș fi vrut ceva foarte diferit, cum e acum un trend cu nume străine. Îmi place totuși să fie autentic. Al doilea nume e chiar românesc”, a declarat Flavia Mihășan pentru Antena Stars.

Ce probleme a mai întâmpinat până acum în a doua sarcină?

„La prima sarcină nu mi s-a întâmplat, dar acum am probleme cu gingiile. Îmi sângerează când mă spăl pe dinți. Într-o dimineață m-am speriat. Dimineața mă trezesc cu nasul uscat, iar până seara ajunge să-mi curgă.

Am observat și că am pielea foarte deshidratată. E și frig afară, dar mă rănesc foarte ușor la mâini. Sunt plină de bubițe și răni. Am mâncărimi pe spate și burtică. (…) Nu-mi fac griji legate de kg. N-am mai făcut sport, dar am un val de energie și voi relua antrenamentele”, mai spunea Flavia într-un videoclip mai vechi.

Flavia Mihășan și iubitul ei, Marius Moldovan, s-au cunoscut la repetițiile pentru musicalul Mamma Mia!, iar, pe 18 iunie 2019, cei doi au devenit părinții unui băiețel.

Perechea a fost discretă în privința nașterii. Informația a fost făcută publică abia după ce vedeta a fost externată din spital și băiețelul s-a acomodat în locuința cuplului.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro