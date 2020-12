Vineri, 18 decembrie, prezentatoarea de televiziune Alessandra Stoicescu (43 de ani) a dezvăluit în mediul online că soțul ei, Sergiu Constantinescu (48 de ani), este infectat cu noul coronavirus.

Alessandra și Sergiu s-au căsătorit în vara anului 2013, iar nașii acestora au fost Gabriela Firea și Florentin Pandele. Perechea are împreună o fiică, Sara Maria Francesca, în vârstă de 1 an. Micuța are de asemenea virusul.

Cum se simte fiica Alessandrei Stoicescu după infectarea cu noul coronavirus

„Salut! Ziua a treia. Este destul de complicat. Și Sara și Sergiu au testele pozitive. Sara a făcut puțin de febră aseară, un 38 cu 7. Spun asta pentru mamele care mă urmăresc. Alte simptome nu au fost.

E mârâită, e somnolentă, febră atunci, în rest n-a mai făcut. (…) Stau așa, cu mască, ca să pot să am grijă de ei, chiar dacă la un moment dat probabil că și eu voi fi pozitivă.

Cred că vă dați seama că e greu să te izolezi de un copil de 1 an și mai puțin de 5 luni. Grele zilele astea, dar și frumoase. Stăm împreună. Sper să nu aibă Sara alte simptome. (…)

Sergiu are dureri musculare, febră aseară, seara în general. A mâncat Sara, pentru că și asta este o problemă pentru mame. A mâncat, nu a refuzat. Nu a refuzat nicio masă.

Din contră, mi-a cerut. Mi-a cerut găluște și ou, ceva ce își dorea. Vrea să se joace. Azi e mai puțin somnolentă decât ieri. Ieri una-două spunea că vrea nani.

Suntem bine. Am ieșit afară. (…) Mama este și ea negativă. Am izolat-o într-un spațiu în care intră doar ea, doar că Sara o vrea pe Adicuța, pe mama mea”, a dezvăluit Alessandra în mediul online.

Alessandra Stoicescu: „Sunt contact direct deci ne izolăm împreună”

„Și a venit și acel moment. Începând de astăzi sunt ceea ce, sec și impersonal, numim de 10 luni: contact direct. Sergiu, soțul meu, a primit un rezultat care certifică ceea ce știam despre el de când îl cunosc: că este pozitiv.

Eu, că doar nu degeaba lucrez la știri, sunt negativă, însă regulile sunt reguli pentru toată lumea. Sunt contact direct deci ne izolăm împreună, ca familie. E poate un semn al destinului că, după un an nebun cum nu am mai trăit niciodată, sărbătorile chiar sunt un moment care trebuie trăit în familie, alături de cei mai dragi oameni.

Izolarea fizică nu înseamnă decât lipsa contactului cu cei din afara familiei noastre. Voi rămâne conectată la tot ceea ce înseamnă știrile zilei.

Voi continua acest minunat demers numit Ajut Eu până la final și, cu ajutorul celeilalte familii ale mele, [Observator], voi rămâne #de neoprit în ceea ce privește meseria mea de jurnalist.

Povestea mea, povestea ta, povestea noastră, continuă …”, a scris Alessandra Stoicescu vineri pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea și cu soțul ei.

