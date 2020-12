Ricky Martin (48 de ani) și soțul lui, pictorul suedez Jwan Yosef (36 de ani), s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună patru copii.

Pe gemenii Matteo și Valentino (12 ani), o fiică, Lucia (1 an), și pe mezinul Renn (10 luni), despre care au vorbit în premieră pe 29 octombrie 2019.

„Sunt acasă cu soțul meu, Jwan Yosef, mama mea Nereida și cei patru copii ai mei, Matteo, Valentino, Lucia și Renn”, spunea solistul în vara anului acesta, pentru ediția britanică a revistei Vogue.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

„Sunt mereu ocupat cu doi bebeluși și doi pre-adolescenți”, mai spunea cântărețul. Recent, în mediul online, artistul a publicat o imagine cu mezinul familiei, micuțul Renn.

Ricky Martin a publicat o fotografie rară cu Renn, fiul lui cel mic

„Al meu bebe Renn”, a scris în descrierea fotografiei. Imaginea o găsiți în GALERIA FOTO de mai sus! În trecut, într-un interviu pentru Entertainment Tonight, Ricky a dezvăluit că el și Jwan s-ar putea să-și mărească familia în viitor.

„Unii oameni mă cred nebun, dar eu iubesc să am o familie mare. Mai am câțiva embrioni care mă așteaptă. Jwan este înnebunit acum, dar e ok, nu-i spuneți”, a mărturisit în glumă.

Până atunci, însă, pe 24 decembrie, perechea urmează să celebreze nu doar Crăciunul, ci și aniversarea de doi ani a fiicei lor Lucia. Mai mult decât atât, artistul este născut în aceeași zi.

Gemenii lui îi critică muzica

Într-un alt interviu pentru Entertainment Tonight, Ricky a dezvăluit cum l-a ajutat familia în lansarea celui mai recent album, Pausa. „Soțul meu a fost cel care a realizat coperta albumului.”

Totodată, cântărețul a dezvăluit că gemenii lui îi critică muzica. „Sunt mofturoși și iubesc muzica. Când vin acasă cu ceva care nu le place, nu se rețin din a mă critica.”

Foto: Instagram / Profimediaimages.ro

Citește și:

2021 este un an special pentru familia regală a Marii Britanii! De ce?

Mădălin Ionescu și fiica lui Petra, victimele unei rețele de infractori

Maria Sharapova și Alexander Gilkes au decis să facă pasul cel mare: „Am spus DA!”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro