Motivul haios pentru care Theo Rose l-a costumat pe fiul ei, Sasha, de Halloween 2024: „Fiți atenți!” / Foto&Video

Theo Rose l-a costumat de Halloween pe Sasha, fiul ei de un an și patru luni, dintr-un motiv foarte haios, pe care l-a împărtășit apoi în mediul online. Cu toate că era pregătită să meargă cu cel mic prin vecini, la „colindat”, așa cum se obișnuiește cu ocazia acestei sărbători, cântăreața s-a răzgândit.

Motivul haios pentru care Theo Rose l-a costumat pe fiul ei, Sasha, de Halloween 2024

Theo Rose (27 de ani) l-a costumat pe băiețelul ei, Sasha Ioan, în cel mai drăgălaș păianjen de Halloween 2024. Ideea i-a venit după ce a dat toate dulciurile din casă unor fetițe din bloc, venite la „colindat”. Antrenoarea de la „Vocea României” l-a pregătit pe fiul ei să-i ia dulciurile înapoi de la mamele fetițelor.

„Fiți atenți! Am fost ieri să iau niște dulciuri, pentru că seara îmi mai e poftă și zic să mai am să ronțăi câte ceva. Sună la ușă patru fetițe. «Trick or treat?!». Nu pot să nu le dau nimic, mă duc la sertarul cu dulciuri. Jeleuri, bomboane, cornul meu magic, l-am dat și pe ăla. Și după ce au plecat l-am îmbrăcat și eu pe fi-miu. Uite-l. L-am îmbrăcat și pe el în păianjen și acum mă duc la măsele lor să-mi dea dulciurile înapoi. (râde) Așa mami, da? Hai zi și tu: «Trick or treat?!»”, a povestit Theo Rose la Instagram Story, cu umorul caracteristic.

Sasha a ascultat de artistă și a spus „Trick or treat?!” așa cum a putut el. „Ne vedem la ușă!”, a încheiat Theo acel Instagram Story, pentru ca ulterior să revină și să spună că a glumit.

„Am glumit! Nu mai venim. Vă așteptăm și de Crăciun. Pentru Crăciun îmi fac provizii calumea. Vă aștept atunci, că vă surprind”, a mai spus cântăreața.

Câți copii își dorește Theo Rose și ce fel de mamă este

Cu cel mic, atunci când este plecată la filmări sau la concerte, Theo primește ajutor de la mama ei, mama lui Anghel Damian (33 de ani), soțul ei, dar și de la o bonă, care locuiește cu ei.

„Eu mi-am imaginat lucrurile într-un fel, după care mi-am dat seama că nu e nimic așa cum mi-am imaginat. Face copilul ăsta ce vrea din mine. Noi trăim o altă viață, avem alte posibilități. Mama venea de la muncă și făcea și școală, că avea nevoie de studii superioare”, a povestit Theo Rose în podcastul „Magic Life”, găzduit de Liana Stanciu.

Cu toate că au o viață deja foarte plină și agitată, Theo Rose și Anghel Damian își mai doresc cel puțin încă un copil.

„Cred că mai văd încă un copil, tot intuiția îmi spune că voi avea o fetiță după Sasha. Un copil sigur mai fac, am certitudinea, nu știu, pe al treilea nu-l simt. Eu sper să am niște copii fericiți și o să lupt pentru asta, ăsta e principalul interes”, a spus Theo Rose, la „FACEM Podcast”.

