După opt ani de mariaj, în anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis să se separe. Fostul cuplu are împreună o fiică, Mikaela.

Pe 1 octombrie 2020, Mikaela a împlinit 11 ani. „Mikaela a împlinit 11 ani. Începând de astăzi are propriul cont de Instagram.

Și l-a dorit mult și i se părea incorect ca toți colegii ei să aibă unul și ea nu. Dacă aș lua-o de la capăt, însă, aș face la fel”, a scris Iulia Albu atunci, în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO ( 9 )

Cum arată sora Iuliei Albu, Karin Vochița? Îi seamănă foarte mult!

Recent, pe contul personal de Instagram, Mikaela a publicat o fotografie în care apare alături de mătușa ei, sora Iuliei, Karin.

„Cu Karin, sora lui mami, înainte de pandemie. ❤️ Îmi lipsești”, a scris Mikaela în descrierea imaginii. Imediat apoi, Karin a comentat: „Și tu îmi lipsești mie ❤️”.

Sora Iuliei duce o viață discretă. Contul ei de Instagram este privat, doar 195 de persoane urmărind-o. Spre deosebire de sora ei mai mare, care și-a dorit o carieră în modă, Karin a ales să devină economist.

Fotografii cu sora Iulie Albu găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Iulia Albu este absolventă a secției „Modă” din cadrul UNARTE și a Facultății de Drept a Universității din București. A renunțat la profesia de avocat pentru a urma o carieră în industria modei.

„Părinții mei au fost niște oameni foarte, foarte stricți. Au ținut să am o pregătire foarte înaltă, motiv pentru care eu vorbesc acum cinci limbi străine.

Cu tata, după ce am terminat liceul, am alcătuit lista calităților și defectelor mele și trăgând concluziile am ajuns la rezultatul că avocatura era singurul domeniu în care toate defectele mele erau calități (râde).

Am urmat această facultate. Regretul părinților mei este că am renunțat la avocatură, deși eram avocat definitiv și aveam șase ani de practică”, mărturisea Iulia în 2016, pentru Adevărul.

Foto: Instagram / Facebook

Citește și:

Emma Roberts suferă de endometrioză: „Mi s-a confirmat că nu eram dramatică”

Raluca Pastramă, mesaj în mediul online, după divorțul de Pepe: „Suntem testați”

Dan Bittman, atac dur la adresa Andreei Esca în problema COVID-19: „Cred că și-a înscenat boala!”

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro