Dan Bittman, atac dur la adresa Andreei Esca în problema COVID-19: „Cred că și-a înscenat boala!”

Dan Bittman continuă să-și susțină clar și răspicat părerea că pandemia de COVID-19 în care ne aflăm de la începutul anului este o exagerare și nicidecum o problemă atât de gravă precum ne este prezentată de autorități. De curând, Bittman a acuzat-o pe Andreea Esca, care a avut COVID-19 în vara acesui an, că și-a înscenat boala.

„S-au căutat atâtea și atâtea exemple, au vrut să găsească și în lumea sportului, au vrut să găsească și în lumea televiziunii, cum a fost Andreea Esca. Au vrut să găsească la un moment dat chiar și în lumea asta, a noastră, a artiștilor, a cântăreților… Dacă cred că Andreea Esca și-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea! E prietenă cu mine, dar… părerea mea e că nu e nimic adevărat. Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta, nu așa se trece și nu așa se revine la știri, veselă și ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul… Dar în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre și motive să fim cuminți și să tăcem”, a declarat Dan Bittman la o emisiune online moderată de Mădălin Ionescu.

Artistul a ținut să sublinieze că el nu este și nu poate fi influențat de nimeni în legătură cu lucrurile pe care le spune.

„Nu am primit nici un leu și n-o să primesc niciodată nici un leu. Mă caută o grămadă de lume să-mi propună tot felul de acțiuni în comun, să mă alătur lor și așa mai departe. Nu am de ce, pentru că, repet, eu nu fac politică, eu nu am făcut-o niciodată, dar îmi doresc ca eu și copiii mei și generațiile de acum încolo să poată vorbi liber oriunde. Totul a început de la o postare de la mine pe pagină, unde nu am followeri, dar una din prietenele mele, Emma Zeicescu, a văzut postarea și mi-a luat un interviu. Și după ce mi-am spus o părere pur și simplu pentru că pot să mi-o spun, de acolo a început toată nebunia”, a adăugat Bittman.

