Andreea Esca a avut coronavirus. Cum se simte acum vedeta

Andreea Esca a vorbit, în cadrul jurnalului de seară de la Pro TV, despre starea sa de sănătate după ce, în ultimele zile, s-a vehiculat că s-ar fi infectat cu noul coronavirus. Vedeta a dezvăluit că atât ea, cât și soțul său au avut COVID-19. Acum, cei doi se simt mai bine, Andreea Esca se află la domicilu, dar soțul său este încă în spital pentru recuperare.

„Da, am fost bolnavă de COVID-19, atât eu cât și soțul meu și unul dintre copii. Mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, suntem bine și avem un rezultat negativ toți trei. Lucrurile au fost foarte ciudate, nu știu dacă neapărat complicate, dar niciodată nu te aștepți să ți se întâmple ție și primul care s-a îmbolnăvit a fost soțul meu. Avea de două zile febră foarte mare, febră pe care inițial am asociat-o cu o problemă gastrică, ne-am gândit că este de la o enterocolită, pentru că el de obicei la probleme cu stomacul făcea febră. Mi s-a părut ciudat, deoarece a treia zi a făcut febră și mai mare, aproape de 40 de grade. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea și ne-au făcut testul de coronavirus. El a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ. Imediat a fost dus la spital, eu am hotărât, chiar dacă eram cu rezultat negativ, să rămân în izolare pentru 14 zile și să îi fac testul băiatului nostru care locuiește cu noi”, a declarat vedeta.

Andreea Esca a explicat cum și-a dat seama că este infectată cu noul coronavirus: „La mine au apărut simptomele după vreo cinci zile. Chiar mi se părea ciudat că eu nu am și am decis să refac testul să văd dacă se schimbase ceva. Dar nu au apucat să treacă cele șapte zile pentru a fac noul test, când, într-o zi, mi-am dat seama că nu simt mirosul usturoiului în timp ce găteam, ceea ce e ciudat. Am zis că poate e în capul meu și am început să testez tot felul de parfumuri puternice din casă și mi-am dat seama că nu simt nimic. O senzație ciudată. Am gustat diverse lucruri și nu aveam gust. Nu simțeam nimic. Atunci mi-am dat seama că am devenit purtătoare a acestui virus, iar apoi mi-am făcut testul și am avut un rezultat pozitiv și eu.”

Îndrăgita vedetă spune că simptomele erau asemănătoare cu cele ale unei gripe sezoniere: „Am avut un rezultat pozitiv și eu. Aveam roșu în gât, aveam o amigdalită ca să spun așa, dar nu m-am speriat pentru că fac foarte des roșu în gât și m-am tratat exact cum fac de obicei, nu m-a dus gândul către COVID-19. Abia când mi-am pierdut gustul și mirosul mi-am dat seama că despre asta e vorba.”

Întrebată de colegul său de breaslă Cosmin Stan cum au decurs lucrurile după ce a fost sigură că are COVID-19, Andreea Esca a relatat: „M-am dus și eu în spital, la Victor Babeș, problema cea mai mare a fost că în cazul soțului meu lucrurile s-au întâmplat mult mai grav, iar pentru mine ceea ce i s-a întâmplat lui a fost o surpriză. Avem în minte că până la urmă forma gravă o fac doar cei care au boli cronice sau boli anterioare, sunt supraponderali sau altceva. Iată că Alex, care este un bărbat de 50 de ani, fără boli, care nu fumează, care face sport, duce o viață foarte ordonată, care nu face excese, iată că a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. M-am trezit, pentru că eram acasă, când m-a sunat fiul și mi-a zis: ‘pe tata l-au dus la Terapie Intensivă’. Atunci s-a dărâmat cerul peste mine, nu-mi venea să cred, simțeam că leșin. Pentru că nu înțelegeam cum a putut să cedeze organismul unui om atât de puternic atât fizic, cât și psihic. Este un om care face toate sporturile extreme din lume, care nu se teme de nimic. Tocmai el să pățească atât de rău. Plămânii lui au fost foarte afectați într-un timp extrem de scurt. Organismul a reacționat violent într-un timp scurt și foarte repede al Terapie Intensivă unde a stat foarte multe zile și a avut nevoie de ventilație mecanică non-invazivă. Îmi spunea, atât cât putea să vorbească, că nu mai poate, că este groaznic și că ‘așa arată iadul’. Aveam senzația că văd un film îngrozitor.

Numai că, din păcate, situația se agrava și la un moment dat, mi-a scris Alex un mesaj, deoarece nu mai putea vorbi, și mi-a spus că se simte din ce în ce mai rău și că i s-a propus să facă o transfuzie cu plasmă pentru că altfel va fi mult mai rău. Avea dubiile lui, pentru că este vorba de o transfuzie totuși, dar am decis împreună să facem acest lucru. A fost bine pentru că am făcut transfuzia pentru că începuse să i se îmbunătățească starea de sănătate. Eu am fost foarte impresinată de cum se transformase Alex. A pierdut opt kilograme în câteva zile, musculatura i se deteriorase și era plin de vânătăi peste tot de la branule. Este impresionant și este incredibil cât de repede poți să te transformi și cât de repede te poți deteriora de la o zi la alta din cauza acestui nemernic de virus despre care, din păcate, știm foarte puțin.”

Îndrăgita jurnalistă a explicat de ce a decis abia acum să vorbească public despre ceea ce i s-a întâmplat:„Fiecare om cred că are limitele lui și are o limită a decenței. Eu vreau să le mulțumesc acelora care m-au privit ca pe un om. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot. Sunt un om extrem de extrovertit, dar am și eu o limită. Nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații într-un moment în care eram foarte panicată și eram foarte preocupată de starea noastră. Și cred că de la spital și de la înmormântare nu este nimic de spus.”

Andrea Esca susține că nu știe de unde a luat coronavirusul și a ținut să sublinieze că și ea, și soțul său, au respectat măsurile de precauție împotriva infectării: „Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Chiar am vorbit cu Alex, el fiind primul care a luat noul coronavirus. Ne-am tot gândit, habar nu avem. Nu cred că e de la acea petrecere (n.r – petrecerea de lansare a unui resort de lux din Olimp), nu mai e nimeni care să fi avut un rezultat pozitiv, pentru că mulți și-au făcut testul. Nu cred că e vorba despre această petrecere. E important de știut că putem lua fiecare dintre noi, oriunde și oricând. Noi chiar am fost printre cei care ne-am protejat cât am putut de mult, am fost atenți la multe lucruri. Toți suntem oameni și toți putem face o abatere care să ne coste sănătatea.”

În momentul de față cei trei se simt mai bine, dar soțul Andreei Esca este nevoit să mai rămână pentru recuperare în spital: „Acum suntem bine. Rezultatul tuturor a fost negativ. Eu sunt bine, Aris este bine. Din păcate, Alex mai trebuie să stea câteva zile în spital pentru că la el va mai dura această recuperare a plămânilor și a capacității respiratorii. El încă obosește foarte tare și nu a fost o zi fără să nu aibă nevoie de oxigen. Doctorii încearcă zilnic să-i micșoreze dozele de oxigen pentru a-i lăsa plămânii să funcționeze singuri, dar deocamdată plămânii lui nu au putut avea o activitate normală fără oxigen suplimentar.”

În încheierea discuției cu Cosmin Stan, celebra jurnalistă a îndemnat românii să nu renunțe să creadă în capacitatea medicilor de a salva vieți și să nu lase garda jos, deoarece lupta împotriva noului coronavirus nu a luat încă sfârșit: „Nu pot să spun decât că le suntem recunoscători medicilor de la Victor Babeș și cred că fiecare dintre noi ar trebui să fie recunoscător medicilor care se luptă cu această pandemie despre care încearcă și ei să afle ce și cum. Am senzația că s-a făcut o departajare greșită a celor care cred în medici sau în Dumnezeu. Cred că e foarte greșit să gândim așa. Când ești bolnav, ar trebui să ceri ajutorul medicilor pentru că aceasta este profesia lor, sunt oameni care se pregătesc pentru asta, care știu despre ce vorbesc. Iar atunci când ești bolnav sau când nu ești bolnav trebuie să îi mulțumești lui Dumenzeu pentru fiecare zi așa cum o trăiești. Nu cred că trebuie să te bazezi pe mila lui Dumnezeu doar atunci când ești bolnav. Cred că ar trebui să mulțumim divinității în fiecare zi și să fim credincioși, dar când suntem bolnavi trebuie să apelăm la medici. Eu niciodată n-am subestimat un medic, poate și pentru că mama a fost asistentă medicală și știu ce înseamnă să fii cadru medical, dar cred că această.

Tot ce regret după această experiență este că am lăsat și eu garda jos în anumite momente. Nu e timpul să lăsăm garda jos. Și eu, ca un om oarecare, am avut această reacție că mai pot, că m-am săturat, că am stat atât de mult în casă. Eu sunt sociabilă și pentru mine este îngrozitor de greu să nu pot să pup pe nimeni, să iau în brațe pe cineva. Aceste mici neglijențe pe care le fac și oameni ca mine, care au fost foarte atenți, vă pot costa sănătatea, pe noi ne-au costat.

Nu lăsați garda jos, e cel mai important în momentul acesta. Cu siguranță, virusul există, dar nu trebuie să lăsăm garda jos, trebuie să încercăm să ne ferim, să purtăm masca, să stăm la distanță unii de ceilalți, să avem încredere în medici și să avem încredere în Dumnezeu.”

În vârstă de 47 de ani, Andreea Esca este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezențe din media și cea mai longevivă prezentatoare de știri din România, având o carieră de peste 20 de ani de prezentatoare de știri la postul de televiziune Pro TV.

sursa foto – Facebook

