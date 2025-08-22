Cum arată Lorena, fiica lui Laurențiu Duță. Tânăra a împlinit 18 ani: „Deja 18 ani care au trecut atât de repede”

Laurențiu Duță este un tată cât se poate de mândru. Fiica lui, Lorena, a împlinit 18 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere de neuitat. Imaginile cu singura fiică a artistului au atras atenția fanilor acestuia, mai ales că solistul 3SudEst ține la viața lui privată și își ține familia departe de luminile reflectoarelor.
Lorena, fiica lui Laurențiu Duță, a împlinit 18 ani
O prezență discretă în mediul online, Lorena Duță a atras toate privirile la petrecerea sa aniversară, în ziua în care a devenit majoră. Laurențiu Duță, care postează rar imagini cu familia sa în mediul online, nu a lăsat să treacă neobservată ziua cea mare a fiicei sale, care s-a transportat într-o adevărată domnișoară.
Petrecerea a avut loc la malul mării, într-o locație selectă cu piscină, unde întreaga familie pare să se fi distrat de minune. Chiar și Laurențiu Duță și soția lui, Ianula, au luat cu asalt ringul de dans.
Lorena a ales să poarte la petrecerea ei o rochie de la un brand românesc, în valoare de 779 lei. Rochia neagră, cambrată, cu perle sidefate aplicate pe toată suprafața și cu fulgi decorativi în partea de sus a bustului, i-a venit ca turnată tinerei.
Deși preferă ca în mediul online, precum și în viața publică să se axeze pe muzică și formația sa, au existat momente în care Laurențiu Duță a vorbt despre fiica sa. La un moment dat, el mărturisea că Lorena are o pasiune pentru pictură, însă este talentată și din punct de vedere muzical.
„O las să-și decidă viitorul. Ea are mai multe talente, nu numai muzica. Pictează foarte frumos, ea își va alege cu certitudine drumul în viață, nu noi. Noi o să o sprijinim în ceea ce vrea să facă”, spunea în urmă cu ceva tip solistul.
Într-un interviu acordat Unica.ro, Laurențiu Duță a mărturisit că Lorena are „o voce senzațională”.
„Deocamdată nu este decisă, dar are un talent imens și o voce senzațională. Cochetează cu psihologia, actoria, desenul și animația. Este artistă din toate punctele de vedere. Dacă se hotărăște și vrea să devină cântăreață o voi ajuta cu toată experiența mea, cu sfaturi și implicare personală. M-aș bucura, dar o las pe ea să aleagă, nu există nicio presiune din partea mea”, a afirmat acesta anul trecut.
