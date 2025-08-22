Cum arată Lorena, fiica lui Laurențiu Duță. Tânăra a împlinit 18 ani: „Deja 18 ani care au trecut atât de repede”

Laurențiu Duță este un tată cât se poate de mândru. Fiica lui, Lorena, a împlinit 18 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere de neuitat. Imaginile cu singura fiică a artistului au atras atenția fanilor acestuia, mai ales că solistul 3SudEst ține la viața lui privată și își ține familia departe de luminile reflectoarelor.

Lorena, fiica lui Laurențiu Duță, a împlinit 18 ani

O prezență discretă în mediul online, Lorena Duță a atras toate privirile la petrecerea sa aniversară, în ziua în care a devenit majoră. Laurențiu Duță, care postează rar imagini cu familia sa în mediul online, nu a lăsat să treacă neobservată ziua cea mare a fiicei sale, care s-a transportat într-o adevărată domnișoară.

Cu părul roșcat și lung, o siluetă de model și o ținută impecabilă, Lorena s-a lăsat fotografiată alături de părinții ei la petrecerea organizată de aceștia pentru a-i sărbători cei 18 ani de viață.

„La mulți ani, Lorena! Deja 18 ani care au trecut atât de repede și frumos alături de tine. Te iubim, copilul nostru drag!”, a scris Laurențiu Duță pe Facebook.

Petrecerea a avut loc la malul mării, într-o locație selectă cu piscină, unde întreaga familie pare să se fi distrat de minune. Chiar și Laurențiu Duță și soția lui, Ianula, au luat cu asalt ringul de dans.

Lorena a ales să poarte la petrecerea ei o rochie de la un brand românesc, în valoare de 779 lei. Rochia neagră, cambrată, cu perle sidefate aplicate pe toată suprafața și cu fulgi decorativi în partea de sus a bustului, i-a venit ca turnată tinerei.

Artistul, dezvăluiri rare despre fiica sa

Deși preferă ca în mediul online, precum și în viața publică să se axeze pe muzică și formația sa, au existat momente în care Laurențiu Duță a vorbt despre fiica sa. La un moment dat, el mărturisea că Lorena are o pasiune pentru pictură, însă este talentată și din punct de vedere muzical.

„O las să-și decidă viitorul. Ea are mai multe talente, nu numai muzica. Pictează foarte frumos, ea își va alege cu certitudine drumul în viață, nu noi. Noi o să o sprijinim în ceea ce vrea să facă”, spunea în urmă cu ceva tip solistul.

Într-un interviu acordat Unica.ro, Laurențiu Duță a mărturisit că Lorena are „o voce senzațională”.

„Deocamdată nu este decisă, dar are un talent imens și o voce senzațională. Cochetează cu psihologia, actoria, desenul și animația. Este artistă din toate punctele de vedere. Dacă se hotărăște și vrea să devină cântăreață o voi ajuta cu toată experiența mea, cu sfaturi și implicare personală. M-aș bucura, dar o las pe ea să aleagă, nu există nicio presiune din partea mea”, a afirmat acesta anul trecut.

