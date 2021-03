Smiley (37 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au devenit părinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. Recent, în mediul online, Gina a publicat prima imagine cu micuța, iar apoi primele imagini cu silueta ei după naștere.

Cum arată Gina Pistol la doar câteva zile de la naștere

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanți compresivi post-partum)”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

„…și mă topesc de dragul ei. Am crezut că știu ce-i iubirea. Însă abia acum o înțeleg”, a scris prezentatoarea de televiziune în dreptul primei fotografii cu fiica ei Josephine. „Și încă ce te mai așteaptă! ❤️❤️❤️❤️”, a comentat actrița Olimpia Melinte, însărcinată în ultima lună cu al doilea copil.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

„Exact așa am simțit și eu! ♥️♥️♥️”, a scris și actrița Paula Chirilă. „❤️ Fericită pentru tine, pentru voi …❤️”, a mai comentat Emma Ștefan de la Morning ZU. Fotografii găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Jos pălăria în fața tuturor mamelor. Nu e deloc ușor. Mai ales la început. Tot ce citești în cele 9 luni de sarcină, tot ce ți se spune la spital, de către moașă, pediatru, uiți în momentul în care pășești în casă. Uiți tot. (…) Ne-am descurcat. Suntem bine. Zic eu că facem o treabă bună.

Mare ajutor am din partea lui Andrei. Se descurcă foarte bine. Incredibil de bine. E minunat sentimentul pe care îl ai când devii mamă. Este minunat. Uiți de tot greul. Fizic, după operație mi-am revenit a treia zi. Primele două zile n-au fost cele mai drăguțe zile din viața mea.

Citește și:

Florin Ristei, mesaj emoționant pentru aniversarea iubitei lui, Naomi Hedman

Alina Laufer, noi detalii despre gemeni: „Au crescut măricei, deja au depășit 2 kg”

Pippa Middleton, toată un zâmbet după nașterea celui de-al doilea copil

Eu abia acum înțeleg de ce îmi spuneați toate să mă odihnesc bine cât mai pot. Abia acum vă înțeleg. Mare dreptate ați avut”, mai spunea prezentatoarea TV imediat după naștere. În emisiunea Vorbește Lumea, Smiley a dezvăluit cum au ales numele fiicei lor.

Cum au ales numele fiicei lor?

„Fiecare a ales câte un nume. Gina a ales Josephine și mie mi-a plăcut foarte tare și eu am ales Ana. Gina a ascultat o piesă care a marcat-o, de la Chris Rea care se numește Josephine și îi place foarte tare numele. (…)

Iar Ana îmi place mie foarte mult, e un nume simplu și foarte frumos. Și se potrivește foarte bine cu Maria [numele de familie al solistului]. (…) În familie nu avem numele Ana. Mie nu-mi place să mă repet, oricum, de-aia am zis să nu repet niște nume neapărat din familie. (…) Noi îi spunem Josephine”, a dezvăluit Smiley.

Gina și Smiley formează un cuplu de mai mulți ani, însă abia la finalul lui 2019 și-au confirmat relația. „Lucrurile s-au legat foarte natural între noi în momentul în care amândoi am fost singuri”, mărturisea Gina anul trecut pentru Unica.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro