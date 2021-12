Cristina Cioran și fiica ei, Ema, în vârstă de 5 luni, au COVID-19

Cristina Cioran (43 de ani) și fetița ei, Ema, în vârstă de 5 luni, s-au infectat cu SARS-CoV-2. Actrița a anunțat duminică, 26 decembrie, că ea și fiica ei au petrecut Crăciunul într-un spital din Medgidia, sub monitorizarea medicilor, după ce au fost confirmate pozitiv cu COVID-19.

De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zona . Azi e a două zi și e mai bine. Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou 🥰 Va mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Va îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi.” – este mesajul postat de Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Ieri, în prima zi de Crăciun, fetiță mea nu s a simțit bine, respiră greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la spitalul județean Constanța. Acolo la un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficientă respiratorie.

Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu cinci luni, pe 18 iulie 2021. Cristina și Alexandru sunt împreună de 1 an, iar el mai are un copil din fosta căsnicie. Actrița a născut prematur, la 29 de săptămâni de sarcină, iar fiica ei, Ema, a fost nevoită să stea în spital, în incubator, timp de șase săptămâni.

„Ar fi trebuit să nasc pe 30 septembrie, iar eu am născut pe 18 iulie, de urgență. Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul cumva în posesie. Copilul meu, sufletul meu, era în incubator, slavă Domnului pentru incubatoare.

Am luat o bacterie, am făcut o enterocolită foarte urâtă. Apoi am fost la ginecolog și totul era în regulă. A trebuit să iau tratament. Apoi am fost la un spital de stat de urgență. Nu mi-au făcut mare lucru, n-aveau ce.

Sâmbătă am făcut o monitorizare, totul bine, toate bune și frumoase. Duminică, pe la 16, m-au apucat niște dureri, credeam că tot de la enterocolită. Am sunat la Salvare când am văzut că sângerez. La 20 fără 10 a venit, la 20:30 am născut”, a explicat Cristina Cioran, în urmă cu cțteva luni, după experiența nașterii primului ei copil.