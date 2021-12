Despărțirile anului 2021. Ce vedete din România și-au spus adio

Anul 2021 a fost unul plin de provocări pe plan sentimental pentru mai multe vedete. Amical sau dimpotrivă, cu scandal, mai multe cupluri din showbiz-ul românesc au ales să meargă pe drumuri diferite.

Dacă pentru unele vedete anul 2021 a fost unul de neuitat, altele au trecut prin experiențe dureroase și au avut de luat decizii grele. Iată ce cupluri cunoscute au decis să se despartă pe parcursului anului ce se va încheia în câteva zile.

Andreea Bălan si Tiberiu Argint

Dacă în 2020 Andreea Bălan anunța că va divorța de tatăl fetițelor ei, George Burcea, iată că și anul 2021 a fost unul plin de provocări pe plan sentimental pentru cântăreață. Deși părea extrem de fericită alături de iubitul ei, Tiberiu Argint, cei doi s-au despărțit după mai bine de un an de relație.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Una dintre despărțirile anului 2021 care a uimit pe toată lumea a fost cea dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Antrenorul de fotbal a declarat că a depus actele de divorț de Anamaria Prodan în august 2021, după 13 ani de mariaj. Despărțirea celor doi a fost una cu scandal, după ce în presă au apărut zvonuri conform cărora Laurențiu Reghecampf ar aștepta un copil de la o altă femeie.

Lidia Buble si Harlys Beccera

Lidia Buble a format timp de câteva luni un cuplu cu actorul cubanez Harlys Becerra. Cei doi s-au despărțit, dar potrivit artistei, au rămas în relații foarte bune.

E un om cu care țin legătura, e un om frumos de la care am învățat foarte multe lucruri, a mai spus cântăreața.

Alexandra Stan

Alexandra Stan a divorțat de soțul ei, Emanuel Necatu, după doar trei luni de mariaj. Artista a și explicat cum a luat decizia să se căsătorească, dar și ce a dus la despărțire într-un timp atât de scurt.

Eu îmi doream super mult să fac copii, doar că venisem de la Survivor și eram puțin așa, că nu mai am răbdare, că trebuie să mă mărit, că ce voi face cu viața mea, voiam să am o familie.

Alexandru Salaman, „Șopârlă” din fosta trupă Animal X

Alexandru Salaman, fost membru al trupei Animal X poreclit “Șopârlă”, și soția sa, Monica, de profesie pictoriță, au decis să pună punct căsniciei pe care o au de șase ani. Cei doi au ales să se despartă pe cale amiabilă.

Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei grec, Nikos Papadopoulos, s-au despărțit, după mai bine de trei ani de relație.

Am luat o pauză, a fost o relație foarte frumoasă, noi suntem foarte buni prieteni, am hotărât să punem punct acestei relații sau să o reconsolidăm pe alte dimensiuni, deocamdată suntem în pauză, comunicăm, dar doar atât, a mărturisit atunci Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, potrivit cancan.ro .

Kitty Cepraga

Actrița Kitty Cepraga și James Goodwin au divorțat după 15 ani de căsnicie. Cei doi s-au căsătorit în 2006 și au împreună o fată, Aurora-May Jaqueline (5 ani). Kitty, pe numele real Cristina Cepraga, a ales să părăsească România și să se stabilească în Italia, unde și-a întemeiat o familie și și-a continuat cariera actoricească. Aceasta a dezvăluit și care au fost motivele ce au dus la decizia de a pune punct mariajului.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Printre primele despărțiri ale anului 2021s-a numărat cea a actorilor Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu. În luna februarie, cei doi au confirmat că s-au despărțit după o logodnă de 2 ani și jumătate și o relație de 9. Aceștia au rămas prieteni și colegi pe platourile de filmare ale serialului „Adela”. Actorul a povestit ulterior că nu i-a fost deloc ușor să treacă peste despărțire și a apelat la ajutorul unui psiholog.

Mira

Mira și iubitul ei, Andrei Ivan, s-au despărțit după 2 ani de relație.

Era o zonă de ceață pentru noi. Nu știam exact dacă e gata definitiv, dacă poate ar trebui să mai încercăm (…) Ne-am despărțit foarte prietenește, ca să spun așa. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct, iar de la un punct viziunile noastre s-au dus în direcții diferite, a explicat artista.

What’s Up

Artistul What’s Up, pe numele său real Marius Ivancea, și iubita lui, violonista Alice Badea, s-ar fi căsătorit în secret, însă relația lor, destul de tumultoasă, s-a încheiat în luna iunie.

Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi.

Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat”, a declarat la momentul respectiv Alice Badea la Antena Stars, potrivit Spynews.