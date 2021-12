Laura Cosoi este însărcinată pentru a treia oară. Actrița a dezvăluit sexul bebelușului

Laura Cosoi (39 de ani) și soțul ei, Cosmin Curticăpean (44 de ani), vor deveni părinți pentru a treia oară.

Actrița a făcut marele anunț în mediul online chiar în ziua de Crăciun, postând o fotografie cu întreaga familie și cu ecografia copilașului pe care îl are în pântec. Vedeta a precizat și sexul bebelușului.

Laura Cosoi dezvăluia în urmă cu câteva săptămâni că soțul ei este foarte implicat ca tată și el are grijă de fetițe când ea este placată în turnee prin țară.

„Soțul care stă acasă cu copiii nu este bonă, este tată. Bona e altceva. El e tată. Și-a dorit copiii, îi iubește. Cosmin e un tată foarte implicat dintotdeauna. Dimineața să vezi ce maraton e la noi în casă. Avem două băi, dar nu ne ajung. Rita are 3 ani și merge la grădiniță de două săptămâni, iar Vera are 1 an și merge la creșă. Plec în turneu câte două zile sau trei pe săptămână și doar în anumite zile dorm peste noapte acolo. (…) Cosmin are o perioadă extrem de aglomerată și el. Lucrează de acasă, dar lucrează noaptea, pentru că el nu lucrează singur, ci cu niște oameni. Le mulțumesc și lor, celor care stau noaptea cu el. La 3 noaptea a venit în pat aseară. L-am întrebat de dimineață la cât a venit. Se mai trezește și Vera noaptea…”, a explicat actrița.