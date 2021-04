Cristina Cioran (43 de ani) a dezvăluit recent că este însărcinată. Prezentatoarea de televiziune și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, și-au confirmat relația la finalul anului trecut. Cei doi formează un cuplu de 7 luni. Recent, în mediul online, Cristina le-a transmis urmăritorilor ei cum se simte.

„Ar trebui să nasc în septembrie. (…) Cred că voi lua în greutate. Fac și un tratament cu hormoni, la indicația doctoriței mele”, mărturisea Cristina în emisiunea Vorbește Lumea. Despre nuntă, vedeta TV a mai adăugat: „Da, din start a fost și acesta planul [să ne căsătorim], chiar înainte să fie planul ăsta [sarcina]”.

În același interviu, Cristina a dezvăluit cum i-a dat vestea iubitului ei. „Mi-am luat un test.. Am făcut testul și, pentru că eram la birou, i-am dat mesaj pe Whats App. S-a bucurat foarte, foarte, foarte tare. Voia să spună tuturor. S-a bucurat foarte tare”, a spus.

Cristina Cioran, în lacrimi. Ce se întâmplă cu vedeta TV

Marți, 6 aprilie 2021, Cristina a făcut un nou set de analize necesare în timpul sarcinii. „La medic! Emoții!”, a scris prezentatoarea de televiziune pe Facebook. „Să-mi dai vești bune!”, a completat pentru medicul ei. Imediat apoi, Cristina le-a spus urmăritorilor ei de pe Instagram cum au decurs analizele.

„Totul e bine. Sunt foarte bine, bebelușul se dezvoltă normal, sunt doar… am niște stări din-astea dubioase, hormonii cred că sunt de vină. Îmi vine să plâng din orice, de bucurie, de tristețe. Devine obositor. Orice văd, un animal pe stradă sau un bătrân sau orice. Vă pup!”, a spus Cristina Cioran în mediul online.

Cristina nu se aștepta să rămână atât de repede însărcinată. „Ne doream foarte mult, dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Suntem împreună de 7 luni. (…) Sarcina e foarte ok, numai că seara am așa niște grețuri.

Eu am și rău de mișcare, așadar dacă stau o oră-două întinsă îmi trece. (…) Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic pe orice. (…) Sunt însărcinată în trei luni jumate. Bine că s-a întâmplat. Eu oricum mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie.

O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă, de altfel. (…) Am indicații de naștere prin cezariană, dar oricum și dacă nu aveam, eu vreau ca acolo jos să fie totul la fel după operație”, a mai declarat Cristina Cioran, în emisiunea Xtra Night Show.

Cum a început relația dintre Cristina Cioran și iubitul ei?

„Mi-am deschis sufletul și în momentul ăla s-a întâmplat. Ne-am cunoscut la o petrecere. (…) Nu m-am ascuns nicio secundă cu această relație din momentul în care ea a început. Facebook-ul meu a fost deschis. Instagram-ul la fel. (…) Dar cumva așa a fost să fie. Sunt foarte fericită”, a spus Cristina în decembrie 2021, tot la Vorbește Lumea.

Întrebată de gazde dacă iubitul ei este cunoscut, Cristina a spus: „Lăsați-l în pace!”. „Nu aveam foarte multe lucruri în comun, dar uite acum încep ușor, ușor să se dezvolte. Suntem la început, aveți puțintică răbdare.

Locuim împreună de când ne-am cunoscut. (…) A fost o conjunctură interesantă. Amândoi ieșiserăm din fostele relații. Cumva a fost un moment.” Întrebată de gazde dacă au discutat serios despre viitor, Cristina a completat: „Da”.

„Ne-am cunoscut la o petrecere lângă București, la o prietenă comună. E o întâmplare fericită. Noi ne dorim lucruri cât mai frumoase împreună”, a mai spus atunci.

