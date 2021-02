Luni, 1 februarie 2021, Vlad Gherman (27 de ani) și Cristina Ciobănașu (24 de ani) au confirmat că s-au despărțit după o logodnă de 2 ani și jumătate și o relație de 9. Invitați în platoul emisiunii Neața cu Răzvan și Dani, Vlad și Cristina au vorbit despre tranziția de la logodnici la prieteni.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, prima apariție TV după despărțire

„Voi sunteți în continuare colegi de platou și am văzut în mesajul video că s-a transformat totul într-o prietenie și ați înțeles că unele lucruri se pot separa. Credeți-mă, foarte bine vă înțeleg, cam cel mai bine din acest platou.

Adică una e să „pupi iubi”, cum ar zice Spike, iar alta e să lucrezi împreună. Mi se pare de o maturitate nespecifică vârstei voastre”, a declarat Răzvan Simion, potrivit Spynews. „Ni s-a spus că este foarte bine dacă reușim să facem asta. Deocamdată este foarte greu, foarte greu.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Și acum, când am venit la emisiune, mai aveam stângăcii. Ne luăm în brațe, dar nu știm cât să stăm într-o îmbrățișare, dar na, tot felul de stângăcii de genul acesta. Avem emisiunea de pe Happy pe care o facem în continuare împreună, ca un cuplu de prezentatori, și acolo lucrurile trebuie să fie sudate.

Trebuie să lucrăm la prietenia noastră”, a declarat Cristina Ciobănașu. „Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre la ce ne doream noi ca indivizi”, au spus Cristina și Vlad când și-au anunțat despărțirea.

Ce a făcut Cristina Ciobănașu cu inelul de logodnă după despărțirea de Vlad Gherman?

Recent, Cristina a dezvăluit ce a făcut cu inelul de logodnă primit de la Vlad. „Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție.

Va rămâne în inimile noastre unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună. Inelul l-am pus într-o cutie cu amintiri, cutia noastră cu amintiri comune. Atunci când vom simți nevoia să ne readucem aminte o să fie acolo”, a spus Cristina Ciobănașu, potrivit Spynews.

Foto: Instagram

Citește și:

Alina Laufer, primele declarații după internarea de urgență în spital

Val de reacții în online. Dragoș Bucur: „Nu mă vaccinez și nu port mască”

Ce a făcut Cristina Ciobănașu cu inelul de logodnă după despărțirea de Vlad Gherman

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro