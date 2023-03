Crina Abrudan a fost eliminată de la Survivor 2023. După ce a aflat că va părăsi echipa Faimoșilor, aceasta a mărturisit ce simte, dar a ținut să spună câteva cuvinte și despre conflictele pe care le-a avut cu colegii ei.

Crina Abrudan, în vârstă de 45 de ani, a părăsit echipa Faimoșilor de la Survivor România 2023. Aceasta a petrecut mai puțin de o lună în competiția care se desfășoară în Republica Dominicană. Soția lui Gabi Popescu a acumulat cele mai puține voturi din partea publicului.

„În această seară, concurentul care a întrunit numărul cel mai mic de voturi din cei patru este Crina Abrudan. Crina, pentru tine Survivor România se încheie în această seară”, i-a spus Dan Pavel, prezentatorul show-ului.

Fosta prezentatoare de știri sportive a ținut să transmită un mesaj înainte de a pleca din echipa roșie. Aceasta s-a arătat dezamăgită de comportamentul unor dintre coechipierii ei.

Crina Abrudan, prima declarație după eliminarea de la Survivor România 2023

Crina Abrudan a mărturisit că și-a dorit mult să trăiască această experiență din Republica Dominicană și nu are niciun regret.

„Nu am niciun regret, nici că am venit nici că plec. Am venit aici strict pentru mine, nu am venit ca să demonstrez ceva cuiva. Nu am venit nici pentru mama, nici pentru soțul meu, nici pentru altcineva. Nu am venit să demonstrez ceva, cuiva, pentru că lucrurile demonstrative în viață nu prea ies. Am venit pentru mine pentru că urmăream formatul de mult și mi-am dorit să ajung aici și am ajuns”, a spus ea.

Aceasta și-a exprimat convingerea că lucrurile nu sunt întâmplătoare și dacă trebuie să plece, înseamnă că așa este cel mai bine pentru ea.

„Nu știu dacă este devreme că plec, dacă mai trebuia să stau sau nu mai trebuia să stau, asta doar Universul știe. Și sunt convinsă că a decis ceea ce este pentru mine. Dacă ies în acest moment de aici, înseamnă că atât mi-a fost mie benefic și util să stau în această competiție”, a mai declarat Crina Abrudan.

Fosta prezentoare TV s-a certat cu Bianca Patrichi chiar înainte de a părăsi competiția

Crina Abrudan a vorbit și despre tensiunile din echipa ei. Aceasta s-a arătat dezamăgită de atitudinea unora dintre colegii ei.

„Am fost retrasă în aceste ultime două zile pentru că tensiunea a fost foarte mare în această echipă. Am simțit că oamenii nu-și mai spun lucruri, ci își reproșează lucruri și își aruncă cu vorbe… (…) S-a vorbit despre mine zilele astea și nu am avut ocazia să mă apăr. Îmi permit să îi transmit colegului Remus că îi mulțumesc pentru nenumăratele săgeți pe care mi le-a trimis în ultimele ore”, a adăugat ea.

Aceasta și-a luat la revedere de la Faimoși, iar în momentul în care a ajuns în dreptul coregrafei Bianca Patrichi, i-a transmis că pentru ea este „o dezamăgire”. Cele două au început să se certe. Fosta prezentatoare TV a mângâiat-o pe păr pe coechipiera ei, dar gestul ei a revolatat-o pe Bianca.

„Nu mă mângâia, te rog frumos, pe cap așa pentru că nu ți-am făcut absolut nimic să te porți ca cu un jeg…”, a spus ea.

După un schimb de replici tăios între cele două, Crina Abrudan a stins torța și a ieșit din platoul Survivor România 2023.

Conflictul dintre Crina Abrudan și Mihai Zmărăndescu

În ediția de luni, 6 martie a concursului difuzat de Pro TV, a avut loc o discuție aprinsă în echipa Faimoșilor, între Mihai Zmărăndescu și Crina Abrudan. Luptătorul de MMA a nominalizat-o pentru eliminare și și-a motivat votul într-un mod dur. A spus despre colega lui că este de nesuportat și că este mereu în mijlocul certurilor din tabăra.

„Votul meu nu a fost sportiv, a fost social, pentru că ea, de când a venit aici, a intrat în toate certurile. Pe mine mă deranjează și mă bruiază psihic chestia asta. Eu, spre deosebire de tine, Crina, nu am trăit cu un prompter în față, care să-mi spună ce și când să vorbesc”, i-a transmis el.

„Am considerat că tonul cu care mi-a vorbit Mihai atunci a fost unul obraznic, pentru că mi-a spus și citez: Cine ești tu, nevastă-mea, ca să te intereseze dacă am mâncat?! Ce, îmi dădeai tu de mâncare dacă nu am mâncat?!. În al doilea rând, nu știu în ce certuri și scandaluri am fost implicată, în afară de o ceartă cu Kamara. Și Kamara poate confirma că ne-am dat mâna a doua zi. În al treilea rând, pentru cultura generală a lui Mihai, nu am trăit cu un prompter în față”, i-a răspus atunci Crina Abrudan.

Sursă foto: Instagram