Soția lui DOC, despre certurile artistului cu colegii din Survivor România 2023. „Mi se pare că nu o mai duce așa bine!”

Anca Munteanu, soția lui DOC, a făcut o serie de declarații cu privire la evoluția artistului în Surivor România 2023.

Cântărețul DOC, pe numele real Vlad Munteanu, este căsătorit cu Anca de patru ani și au împreună o fetiță, în vârstă de trei ani.

Anca Munteanu a fost invitată în emisiunea “La Măruță” și a vorbit acolo despre comportamentul soțului față de ceilalți concurenți de la Survivor. Anca a mărturisit că l-a încurajat să participe la competiție, dar nu se aștepta să reziste atât de mult timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„El a plecat setat că poate să facă partea sportivă și că nu mă interesează stânga, dreapta. Dar s-a lovit de chestii total necunoscute acolo. Am plâns vreo trei săptămâni, după care am făcut pauză” – i-a explicat a lui Cătălin Măruță.

Anca a spus că soțul ei “nu este obișnuit cu lingușeala” și de aceea au loc și unele conflicte dintre el și ceilalți Faimoși.

Soția artistului s-a declarat îngrijorată că el nu-și poate găsi pe cineva cu care să se înțeleagă bine și de care să se apropie mai mult. Anca este de părere că DOC are nevoie de suținere și sprijin moral în competiție, iar dacă s-ar împrieteni cu cineva, lucrurile ar decurge mult mai ușor pentru el.

„Mi se pare că nu o mai duce așa bine. Lui îi trebuie să se înțeleagă bine cu cineva” – a adăugat ea.

DOC s-a dus la Survivor România ca s-și dovedească abilitățile.

„Lumea care mă cunoaște știe că iau provocările de genul foarte în serios. Pot să înțeleg că nu m-a văzut lumea pe TV, da asta s-a întâmplat că nu am avut provocarea perfectă. Am făcut o grămadă, fizic nu cred că o să am probleme, dar psihic, nici nu știu.

Oricât mi-ar plăcea ideea să nu, sunt convins că o să îmi intre în sistemul de operare experiența asta. Sunt pregătit să mâncăm toți nimic. Nu trebuie să te gândești foarte mult la lipsuri. O să am o problemă cu gândacii.”, a spus DOC înainte de începerea competiției.

DOC și Kamara, la un pas de bătaie în Survivor 2023

Conflictul dintre cei doi faimoși a început când DOC a pomenit numel băiatului lui Kamara. Rapperul i-a spus lui Kamara că mai bine s-ar duce să aibă grijă de copilul lui decât să mai stea în competiție. Kamara a răbufnit și a fost la un pas să se ia la bătaie cu rapperul.

„Tu nu pomenești de copilul meu în viața ta, ai auzit? Tu nu pomenești de copilul meu! Nu pomenești de copilul meu! Bă, nu vorbi de copilul meu, ai înțeles?”, i-a spus Kamara lui DOC.

Foto – Facebook / captură video