Ce planuri are Alina Radi după eliminarea de la Survivor 2023: „‘Shotul’ ăsta de elan și putere sper să facă diferența în eficiența mea pe toate planurile” / Exclusiv

Alina Radi a fost eliminată de la Survivor 2023, competiție difuzată la Pro Tv, în fiecare seară de luni, marți și miercuri, de la 20.30, și avem primul interviu cu ea după ce a părăsit show-ul.

Alina Radi (36 ani) a fost eliminată de la Survivor 2023, emisiune difuzată la Pro Tv și prezentată de Daniel Pavel. Artista a reușit să stea doar câteva săptămâni în show-ul filmat în Republica Dominicană.

Alina Radi, despre participarea la Survivor: „Stiu că am dat tot ce am putut, mult mai mult decât aș fi crezut că pot!”

Alina Radi și-a luat „la revedere” de la tribul ei și a revenit acasă, lângă fiul ei de care i-a fost extrem de dor. Pentru cântăreață, a fost prima oară când a stat despărțită de băiețelul ei atâtea zile.

Alina Radi a mărturisit că i-a fost extrem de greu să stea departe de fiul ei și că acum, odată întoarsă acasă, va recupera timpul pierdut. Mai apoi, aceasta va reveni pe scenă, la concerte, evenimente, dar și la alte proiecte pe care le avea în derulare și pe care le-a pus pe pauză odată cu plecarea la Survivor 2023.

De pe scenă pe traseu. Ce sentimente te încercau când erai la startul unui nou joc?

Depinde la ce mă gândeam înainte de start. Când mă gândeam că se uită fiul meu la mine, simțeam că plutesc și că vreau să câștig. Chiar dacă ajung sleită de puteri la final. Câteodată am reușit, câteodată – nu. Și concurentul din tabăra opusă trăia la fel ca mine și lupta cu cineva drag în minte. Eu știu că am dat tot ce am putut, mult mai mult decât aș fi crezut că pot!

Crezi că strategiile sunt corecte acum în joc? Dar la momentul nominalizărilor?

Cred că au fost momente mai bune și mai puțin bune ca structură strategică. Acum cred că puțină regrupare în cadrul ambelor echipe nu ar strica. Pentru că o echipa unită are mult mai mult de câștigat.

„‘Shotul’ ăsta de elan și putere de la Survivor sper să facă diferența în eficiența mea pe toate planurile”

Ce înseamnă pentru tine fiul tău? Am văzut că spuneai că îl visai și ți-era dor de el. E prima dată când ați stat atât despărțiți?

Este TOTUL! E prima dată și a fost foarte, foarte greu din acest punct de vedere. Însă odată ce ești acolo, știi că ai făcut un efort să faci asta și te mobilizează dorul ăsta cumva, că măcar dacă ești la distanță să faci să merite efortul!

Ce surprize pregătești pe plan muzical în următoarea perioadă?

Am multe proiecte, evenimente și ‘shotul’ ăsta de elan și putere de la Survivor, sper să facă diferența în eficiența mea pe toate planurile.

Dacă ai putea să o iei de la capăt, ai face ceva diferit în competiție?

Probabil că da. Mi-aș doza forța diferit, m-aș coordona mai bine, aș știi dacă am ceva bun de spus, să spun, dacă nu, să mă abțin și să nu mă las pradă foamei și stresului. Le-aș spune tuturor mai des cât sunt de minunați.

Foto: Pro Tv