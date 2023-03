Alina Radi, în lacrimi după eliminarea de la Survivor: „Dacă aș putea, m-aș teleporta în brațele copilului meu”

Alina Radi a fost concurenta din echipa Războinicilor care a fost eliminată de la „Survivor” 2023 în ediția din 1 martie. Înainte de a părăsi competiția, cântăreața a vorbit cu ochii în lacrimi despre această experiență.

Alina Radi, în vârstă de 34 de ani, a fost anunțată în ediția de miercuri, 1 martie, că va părăsi Survivor 2023. Aceasta a primit cele mai puține voturi din partea publicului. După eliminare, ea a făcut o serie de declarații emoționante. A ținut să le mulțumească colegilor ei din echipa Războinicilor pentru sprijin. De asemenea, a mărturisit că s-a bucurat pentru că a avut ocazia să îi cunoască și pe Faimoși.

Alina Radi, eliminată de la Survivor 2023. Primele declarații după ce a părăsit competița

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am avut acești oameni minunați, extraordinari, care m-au susținut din prima zi de când am venit. Au fost atât de buni cu mine, cu siguranță o să vadă și cei de acasă lucrul ăsta. Și eu cu ei. Ne-am înțeles foarte bine și mă bucur că ne-am făcut foarte multe planuri pe viitor. Mă bucur că am cunoscut Faimoșii. Vă doresc sănătate”, a spus Alina Radi.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Emoțiile au fost și mai puternice atunci când a vorbit despre băiatul ei, Dario. Alina nu și-a mai putut stăpâni lacrimile când a dezvăluit că a vorbit la telefonul cu el și l-a simțit extrem de trist. Pe de altă parte, aceasta a recunoscut faptul că se bucură pentru că și-a împlinit visul de a participa la această emisiune.

Citește și: Gheboasă, despre dramele din copilărie. Fostul concurent de la „Survivor România” a ajuns la orfelinat când avea un an

„Dacă aș putea, m-aș teleporta în brațele copilului meu. E adevărat că nu am dormit de câteva zile. Mi-am visat copilul. La telefon când l-am auzit mi s-a părut foarte trist. Ultimul lucru pe care mi l-aș fi dorit în emisiunea asta este să plâng. Și am plâns. Sunt lacrimi și de fericire. Mi-am trăit visul. Lista mea de prieteni s-a mărit. Vreau să le urez succes tuturor. Să aveți grijă de sănătatea voastră. Să vă dea Dumnezeu putere să vă duceți visul cât mai departe. Ce ne e scris acolo sus, asta se întâmplă. De destin nu poate fugi nimeni”, a mai spus ea, potrivit protv.ro.

Clipe grele pentru concurenta din echipa Războinicilor, înainte de eliminare

În ediția din 28 februarie, Alina Radi a trecut prin momente extrem de grele la Survivor România 2023. Războinica a concurat împotriva Crinei Abrudan pe un traseu dificil prin apă, și pe nisip. Spre finalul cursei, a leșinat din cauza epuizării, sub privirile îngrozite ale colegilor ei.

Alina Radi a fost preluată de medici, iar după ce și-a revenit a mărturisit că starea ei de sănătate nu este una prea bună.

„Mă doare tot corpul, nu mă simt grozav deloc. Apropo, vă văd de două ori. Dacă aveți impresia că mă uit la dumneavoastră, să știți că mă uit cumva în ceață. (…) Sunt epuizată, se pare că organismul meu nu duce atât de mult pe cât mi-aș fi dorit eu. Îmi pare foarte rău, m-am dezamăgit și pe mine, și pe cei de acasă. (…) Dacă o să rezist sau nu… momentan știu că nu sunt bine deloc”, a dezvăluit aceasta în cadrul show-ului de la Pro TV.

Citește și: Alina Radi, la un pas de tragedie la Survivor. Fosta iubită a lui Nick Rădoi a trecut prin momente cumplite

Adina Radi, o cântăreață de muzică de petrecere, a început să concureze alături de echipa Războinicilor pe 13 februarie. Aceasta a locuit mai mulți ani în SUA, fiind iubita lui Nick Rădoi. S-a întors în România și locuiește la Timișoara, alături de băiatul ei, potrivit sursei citate.



Sursă foto: Instagram, captura video