Gheboasă (21 de ani), cântăreț de muzică trap și fost concurent în echipa Războinicilor la „Survivor România 2023”, i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță câteva detalii din copilărie.

Artistul a fost invitat în podcastul lui Măruță și a vorbit acolo, mai pe larg, despre familia adoptivă, mama biologică, dar și despre bunica din partea tatălui care s-a zbătut multă vreme să-l ia în îngrijire.

„Nu m-am putut apropia de mama biologică!”

Gheboasă, pe numele real Gabriel, s-a născut în Târgoviște și a fost adoptat de mic. Mama lui naturală nu avea posibilități materiale să-l crească, așadar l-a trimis la un orfelinat. Tânărul spune că și-a cunoscut mama, deși a ajuns în noua familie la o vârstă foarte, foarte fragedă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

“Pe mama am cunoscut-o. Am mers la ea pentru că tata mi-a zis să încerc să aflu cine e ea cu adevărat. Am fost la ea. Am întrebat-o (n.r. – de ce l-a dat la orfelinat) și mi-a zis că nu avea condiții (n.r. – să-l crească). Nu m-am putut apropia de mama biologică. Nu mi-aș fi dorit să cresc acolo unde stătea ea.”

Artistul a avut norocul să fie înfiat rapid de familie care-și dorea să facă bine, să ajute copiii fără posibilități. În noua familie a stat până la 6-7 ani.

„Oamenii ăștia m-au salvat pe mine!”

„Eram foarte micuț, eram baby. La mine a fost mai altfel, să știi (n.r.: referitor la condițiile din orfelinat), dar de acolo am avut norocul foarte mare și foarte repede încât m-au luat niște părinți adoptivi.

Niște oameni excepționali. Nu știu dacă aveam un an. M-au luat de când eram micuț și m-au crescut până pe la 6 ani. Eram foarte micuț și am fost primul care m-am dus spre ei. Eu îi zic mami, chiar dacă nu e mama mea. Când eram mic, mi-a povestit că aveam, între degete, râie, și nu știa ce aveam pe mâini.

Crede-mă, plângeam când îmi povestea. A dormit cu mine câteva zile și a început să o mănânce și pe ea pielea. M-a dus la doctor și m-a tratat. Oamenii ăștia m-au salvat pe mine” – a dezvăluit Gheboasă.

Apoi, s-a mutat la mama tatălui său. Dar la început mama biologică a artistului nu voia să-i dea acordul bunicii să-l ia la ea. Și nici părinții adoptivi nuși doreau ca el să ajungă la bunica din cauza cartierului în care aceasta locuia. Părinții adoptivi ai artistului stăteau într-o zonă foarte bună din Târgoviște, pe când bunica lui locuia în cel mai rău famat cartier de acolo.

”Bunica, mama tatălui meu nu avea niciun drept să mă ia. Nu avea nicio putere. Mamaia mi-a povestit că mama nu voia să dea semnătura să stau cu bunica mea. A zis că mai bine m-a dus la orfelinat decât să mă lase la mamaia. După multe încercări, mama i-ar fi zis ei că dacă se pune în genunchi de fața tuturor îi dă semnătura.

Bunica s-a luptat să-l ia pe artist în grija ei

Mamaia a zis, Gabi, pentru tine m-am pus în genunchi în fața lor și abia apoi am avut dreptul să vin să te vizitez.

Și, după, într-un final, s-a eliberat tata, că era la închisoare când m-am născut. Mergeam la el și știam că era tata, era acolo un gemuleț (n.r.: la pușcărie). Bunica s-a luptat în instanță și cu părinții adoptivi. Părinții adoptivi nu mai voiau să mă dea. Le era frică să mă dea, pentru că se știa cum era cartierul în care stăm noi” – a mai povestit fostul concurent de la Survivor.

Foto – Facebook