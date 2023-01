Gheboasă explică plecarea de la Survivor România 2023: „Băgați-mă înapoi în emisiune!”

Gheboasă a vorbit, pentru prima dată, despre plecarea de la Survivor România 2023. Concurentul din echipa „Războinicilor” a explicat ce l-a făcut să ia decizia de a renunța la concursul difuzat de PRO TV.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, Gheboasă a povestit că i-a fost extrem de greu să se acomodeze cu viața din Republica Dominicană, însă a mărturisit că îi pare rău acum că a luat această decizie.

Gheboasă vrea înapoi la Survivor România 2023

Concurentul de la Războinici spune că cea mai grea pentru el a fost acomodarea la condițiile de pe insulă. Lipsa tehnologiei și condițiile în care trebuia să reziste alături de colegii lui l-au făcut să cedeze.

„Nu mă simțeam bine, am simțit că mi-au luat ceva din mine când mi-au luat telefonul și tigările. Mi-am dat seama că nu mă simțeam deloc bine. Colegilor mei le-a părut rău că am plecat, pentru că eu eram bun pe traseu. Am renunțat pentru că nu am mai avut nici eu încredere în mine. Nu mă mai puteam întoarce înapoi pe insulă”, a povestit Gheboasă, în platoul emisiunii de la PRO TV.

Deși știa încă din România că experiența de la Survivor România 2023 este una dură, Gheboasă spune că nu se aștepta totuși la condiții atât de grele. El spune că a încercat să reziste, însă acest lucru a devenit în cele din urmă imposibil.

„Nu mă așteptam să fie așa de rău, așa de real. Ambiția mea era că dacă rezistă fetele mai pot rezista și eu. Dacă sunt oameni care vor să mă bage în emisiune, băgați-mă în această emisiune”, a adăugat cântărețul.

Pe cine vede Gheboasă învingător

Gheboasă spune că nu și-a schimbat părerea despre el și că este conștient că a dezamăgit mulți oameni care îl urmăreau în emisiunea Survivor România.

„Vreau să îmi cer scuze oamenilor care mă susțineau. Știam că vor avea o părere proastă despre mine. Îmi pare rău că mi-am dezamăgit familia, dar eu am vrut să îmi văd limitele. Mi-am dat seama că această emisiune nu este despre mine”, a spus Gheboasă.

Dacă s-ar întoarce, Gheboasă ar fi convins că ar putea câștiga premiul cel mare de 100.000 de euro. Până una alta, pariază că Sebastian Dobrincu va fi unul dintre finaliștii Survivor România 2023.

„Dacă reușesc oamenii să mă bage înapoi acolo, eu câștig 100.000 de euro. Sper să le dovedesc oamenilor că am șansa să repar greșeala pe care am făcut-o. M-am înțeles foarte bine cu toți. Nu a existat niciodată o echipă de Faimoși mai bună ca cea de acum. Mi-a părut rău că am plecat și i-am lăsat la greu. Pariez pe Sebastian Dobrincu, pe el îl văd în finală”, a spus Gheboasă.

