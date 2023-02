Jorge și Vica Blochina, primele declarații după ce au părăsit competiția Survivor România 2023: „Nu știu dacă să râd sau să plâng” / VIDEO

Jorge și Vica Blochina au părăsit Survivor România. Artistul a suferit o accidentare, în timp ce fostul fotomodel a fost eliminat de public.

Consiliul de eliminare a fost unul dificil pentru echipa Faimoșilor. Aceltia nu au pierdut doar un coleg, ci doi, după ce Jorge a apărut în cârje.

Jorge a părăsit Survivor România din cauza problemelor de sănătate

Jorge și-a surprins colegii în momentul în care a intrat în cârje în platou. Iar vestea pe care avea să o dea Daniel Pavel i-a șocat pe toți: artistul trebuie să părăsească competiția din considerente medicale.

„Avem rezultatele analizelor. Pe considerente medicale, pentru a te putea recupera în condiții normale de sănătate și nu în acestea de Survivor, pe care le cunoaștem foarte bine, Jorge, părăsești competiția Survivor România, în această seară, în acest consiliu”, a spus Daniel Pavel, care a precizat că aceasta este decizia medicilor.

Artistului i-au dat lacrimile și a transmis un ultim mesaj înainte de a părăsi Republica Dominicană.

„În momentul ăsta, domnul Dan, nu știu dacă să râd sau să plâng, sunt foarte frustrat. Eu chiar mi-am dorit să fiu la Survivor, chiar mi-am dorit să fiu aici. Frustrarea cea mai mare este că m-am accidentat într-un moment în care Universul mi-a transmis că nu o să mă bată, dar o să-mi rup un deget. Bine că a zis un deget, că nu a zis gâtul sau ceva. Dar sunt fericit. Îmi bate inima ca la un maraton. În același timp vreau să vă spun că am învățat enorm de multe la Survivor. Aș vrea să las la o parte frustrarea și să spun cu inima deschisă că mă simt un om mult mai bogat, mă simt mai puternic acum. Am învățat de la oamenii ăștia foarte multe”, a afirmat Jorge înainte de a-și lua la revedere de la colegii săi.

Vica Blochina, eliminată de la Survivor România 2023

Seara a continuat cu vești rele pentru Faimoși, care au fost nevoiți să se despartă și de Vica Blochina, care a fost eliminată în urma voturilor publicului.

Vica, DOC și Ada au fost propuși spre eliminare, însă fostul model a primit cele mai puține voturi.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a declarat Vica Blochina înainte de a părăsi consiliul.

De asemenea, Vica a precizat că Survivor România este o competiție dură, însă se bucură că a putut face parte din acest show.

„Survivor România, cu vasta mea experiență de reality, este cea mai grea competiție, pentru oricine. Eu cred că e cea mai grea competiție din lume. Sunt foarte fericită că am făcut parte din această echipă. Sunt foarte fericită că am cunoscut oamenii ăștia. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am avut echipa adversă de Războinici, care sunt minunați. A făcut față, deci mi-a plăcut foarte mult”, a mai spus Vica Blochina.

