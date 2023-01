Maria Constantin, schimbare radicală de look: „Cât am stat la Survivor, părul meu s-a distrus”

Maria Constantin și-a surprins fanii de pe Instagram cu o schimbare de look radicală. Cântăreața a explicat însă că a fost o schimbare forțată, pe care nu ar fi făcut-o dacă nu ar fi avut probleme cu părul.

Maria Constantin a fost una dintre concurentele de la Survivor România 2023. Cântăreața a fost eliminată după doar o săptămână de concurs, însă, spune ea, efectele negative ale traiului din Dominicană se observă chiar și așa.

Maria Constantin, schimbare majoră de look

Într-un live pe Instagram, Maria Constantin a vorbit despre schimbarea majoră. Noul look nu a putut trece neobservat, cu atât mai mult cu cât cei care îi urmăresc activitatea artistei i-au atras atenția că schimbarea nu este una care i s-ar potrivi.

„Nu mă faceți să plâng, că și mie îmi place mult mai mult blondă. Nu am avut ce să fac, pentru că într-adevăr am fost nevoită să îmi schimb culoarea părului, fiindcă atâta timp cât am stat la Survivor, părul meu s-a distrus”, a mărturisit Maria Constantin, fosta concurentă de la Survivor România 2023.

Cântăreața spune că ar fi nevoie să mai taie încă din părul ei, dar încearcă să facă tot posibilul să nu ajungă la acel stadiu. Maria Constantin spune că urmează o serie de tratamente pentru a întări și îmbunătăți părul, astfel încât acesta să revină la normal.

„Ar trebui să tai din el până la umeri, dar totuși trag de acest păr pe care îl am. Stau cu tratamente și cu toate cele, pentru că s-a ars foarte rău și nu am ce să îi fac. Normal ar trebui să mă tund în genul bob. Nu vreau lucrul ăsta pentru că am mai fost așa și mi-a crescut foarte greu.”, a adăugat cântăreața în live-ul de pe Instagram.

„Nu mai urmăresc Survivor România”

După eliminarea din competiția de la PRO TV, Maria Constantin mărturisește că nu a mai urmărit atât de des emisiunea.

Experiența din Republica Dominicană și-a pus amprenta asupra Mariei Constantin, atât fizic, cât și psihic, după cum însăși ea recunoaște.

„Am încercat să nu mă mai uit atât de mult la Survivor, pentru că parcă am un gol în stomac. Știu că am fost acolo și cumva că îmi doream să stau mult mai mult și încerc puțin să mă debarasez de jocul ăsta. În această competiție, chiar dacă am stat doar o săptămână, neavând șampon, neavând balsam, neavând absolut nimic, asta a dus la degradarea lui”, a transmis pe Instagram Maria Constantin.

Maria Constantin se pregătește de nuntă

Cântăreața le-a spus fanilor ei că acum este pregătită să plece într-o scurtă vacanță. Își dorește să se relaxeze, împreună cu logodnicul ei, înainte de perioada în care va avea foarte multe evenimente la care va lua parte.

Totodată, Maria Constantin este pregătită să reia și planurile pentru organizarea nunții, pe care le-a pus pe pauză, pentru a participa la reality-showul de la PRO TV.

