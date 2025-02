Cosmina Păsărin, diagnosticată cu o boală de piele: „Nu știe nimeni despre asta”

Cosmina Păsărin (42 ani) a dezvăluit că în urmă cu doi ani a fost diagnosticată cu o boală incurabilă. Aceasta a ales să nu vorbească până acum despre acest lucru, preferând să se concentreze mai mult asupra carierei sale ca MC și organizator de evenimente. Pe de altă parte, vedeta spune că trebuie să acorde o atenție sporită îngrijirii pielii.

Cosmina Păsărin, diagnosticată cu o boală de piele

În urmă cu doi ani Cosmina Păsărin a fost diagnosticată cu o boală incurabilă de piele, însă nu s-a lăsat descurajată. A început un tratament și încearcă să se ferească pe cât posibil de razele soarelui. Vedeta, care s-a îndepărtat de televiziune în urmă cu mai mult timp, spune că a preferat să nu dezvăluit diagnosticul ei public până acum.

Mai exact, medicii i-au spus Cosminei Păsărin că are psoriazis, afecțiune care s-a declanșat pe fond nervos. Aceștia i-au impus vedetei restricții majore. Deși are voie să stea la soare trebuie să o facă între anumite intervale orare întrucât pot apărea oricând petele și leziunile dureroase, greu de gestionat.

„Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită, şi-n anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea. M-am pricopsit cu ea”, a declarat Cosmina Păsărin, potrivit Cancan.

„Mi s-a depigmentat pielea, mi-au apărut pete, e destul de nasol. Am fost la medic şi mi-a zis că nu este foarte grav, dar trebuie să mă feresc de soare”, a precizat ea.

Citește și: Ce relație are Cosmina Păsărin cu mama ei și de ce își ține iubitul ascuns: “M-a lăsat să fiu eu și asta a contat cel mai mult”/ Exclusiv

Citește și: Ce poate face Adriana Bahmuțeanu pentru a-și vedea copiii, având în vedere că nu se respectă programul de vizită. Avocatul Adrian Cuculis: „Nu se pune problema de forțare a minorilor!”

Ce tratament urmează vedeta

Psoriazisul nu poate fi vindecat, dar poate fi ținut sub control, lucru pe care îl face și Cosmina Păsărin. Astfel, ea urmează un tratament recomandat de medici și acordă o atenție sporită zonei cu probleme.

Astfel, ea folosește produse speciale pentru hidratare, preferând uleiurile naturale, și evită factorii care i-ar putea agrava starea.

Citește și: Dorian Popa, despre scena intimă cu Loredana Groza, din filmul „Mentorii”: „Destul de delicată, mai ales din punct de vedere feminin”

Citește și: Amna a ajuns pe mâinile medicilor după un accident rutier. „O durere incredibilă”. Cu ce se confruntă artista

„Îmi pun ulei de bebeluş sau de măsline, pe pielea udă. În combinaţie cu apa, intră mult mai uşor în piele şi nu se pătează nici hainele şi este şi mai eficient”, a mai spus vedeta în emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?”

Mai mult, de fiecare dată când iese din casă, bruneta alege să își pună diferite accesorii pe cap pentru a se proteja de razele soarelui.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cosmina Păsărin

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News