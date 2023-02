Codruța din echipa Războinicilor, eliminată de la Survior România: „Am luptat cu toate forțele” / VIDEO

Codruța din echipa Războinicilor a fost eliminată, miercuri seară, de la Survivor România.

Echipa Războinilor a mai pierdut un coechipier, miercuri seară, după ce Codruța Began a primit cele mai puține voturi din partea publicului și a fost nevoită să părăsească competiția.

Codruța, eliminată de la Survivor România

Codruța, o profesoară de educație fizică din Constanța, a dat tot ce a putut pe traseele din Republica Dominicană, pentru a aduce puncte echipei sale. Însă, drumul ei la Survivor România a ajuns la final.

Înainte de a părăsi competiția, Codruța a ținut un discurs în care a ținut să mulțumească pentru experiența trăită în jungla dominicană, alături de colegii ei din tribul Războinicilor.

„Vreau să cred că plec cu fruntea sus, că am trăit cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt recunoscătoare, foarte recunoascătoare că am ajuns până aici, că am luptat cu toate forțele mele, că am simțit și am trăit experiența asta cu toți porii mei, de la agonie la extaz și m-am simțit și mă simt foarte onorată că v-am cunoscut”, a afirmat profesoara de sport.

„De asemenea onorată sunt că am avut ocazia să lupt împotriva Faimoșilor, față de care am tot respectul, că înainte de toate sunt oameni și am o admirație aparte pentru cei care au reușit să facă ceva cu viața lor. Cel mai tare mă încarcă și mă bucură sentimentul că am făcut parte din cea mai frumoasă și cea mai tare echipă de Rzăaboinici. Mă simt onorată că sunt aici, războinică, alături de ei. Am încercat să fac față provocării și să mă ridic la înălțimea lor. Regret că am fost subiectul unor discuții și certuri, dar sunt greu de evitat”, a mai spus Codruța Began.

Aceasta a dezvăluit că s-a împăcat deja cu toți ceilalți concurenți cu care a intrat în conflict, astfel că părăsește competiția liniștită.

„În rest, sper că i-am făcut mândri pe cei de acasă și nu pot decât să mulțumesc tuturor”, și-a încheiat războinica discursul, după care Daniel Pavel i-a stins torța.

Cine este Codruța Began

Codruța Began are 47 de ani și este profesoară de educație fizică și sport. Aceasta este căsătorită cu Radu Began, antrenorul echipei feminine de volei din Constanța. Cei doi au împreună un băiat, Erik, în vârstă de 18 ani.

Războinica a fost cea mai în vârstă concurentă din echipa ei, însă a făcut față cu brio tuturor provocărilor din jungla domincană.

Codruța a intrat în competiția Survivor România, alături de Alin Chirilă , Alexandra Porkolab, Robert Moscalu, Lucianna Vagneti, Dan Ursa, Andrei Krişan, Daria Chiper, Răzvan Danciu. Andreea Moromete și Andrei Neagu.

