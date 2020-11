Fiica lui Codin Maticiuc (39 de ani) a venit pe lume în data de 4 aprilie 2019. Recent, actorul a dezvăluit că-și dorește să devină din nou tată.

Codin Maticiuc își dorește „mult” să devină din nou tată

„Da, ne dorm și alți copii. Mult. Ne dorim să și înfiem”, a declarat Codin pentru Ciao. Cu toate acestea, actorul nu-și dorește să-și oficializeze relația cu partenera de viață.

„Nu cred deloc în căsătorie. Nu numai că nu contează, dar aruncă o presiune negativă asupra relației. Vreau să mă trezesc în fiecare zi și să simt că e opțiunea mea să rămân în relația în care mă aflu.

Nu am cerut-o în căsătorie. Și probabil nici ea nu ar accepta”, a mai spus Codin, potrivit Spynews.

Săptămâna trecută, actorul a publicat mai multe imagini cu fiica lui Smaranda. „A mea și doar a mea!”, a scris în descrierea lor.

„Ai o fetiță superbă! Să fiți sănătoși! ; Să-i mănânci năsucul ăla mic, că bine îți seamănă! 😍 ; Vai, ce scumpă și frumoasă e. Să fie sănătoasă! ❤️

Se cunoaște și de pe chip și ochi că e doar a ta și numai a ta. E o PĂPUȘĂ superbă și e darul lui DUMNEZEU pentru tot binele pe care îl faci aici pe Pământ celor ce au nevoie de tine.

Fiți binecuvântați cu multă sănătate și înțelepciune pentru a alege tot ce e mai bun pentru PRINȚESA voastră!!!”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Micuța poartă numele mamei actorului. „Ți-ai dat seama deja ca numele tău, Smaranda, este numele bunicii tale și acum că poți sa citești rândurile astea sigur ai înțeles și de ce îmi doresc atât de mult s-o moștenești încât am forțat un pic ursitoarele în direcția corectă”, scria Codin în ziua în care fiica lui a împlinit un an.

Cum a fost cucerit Codin de femeia care i-a oferit primul copil?

„Ea a avut o chestie. A acceptat să facem copil. Ea e singura care a zis DA”, a mărturisit Codin în urmă cu ceva timp la Antena Stars, potrivit VIVA!.

