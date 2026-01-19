  MENIU  
Cineastul Roger Allers, co‑regizor al filmului „The Lion King”, a murit la 76 de ani

Raluca Vițu
Roger Allers, cineastul și animatorul cunoscut în special pentru că a co-regizat clasicul Disney din 1994 „Regele Leu” și pentru că a scris adaptarea de pe Broadway, premiată cu Tony, a filmului, a murit, potrivit unui purtător de cuvânt al Disney Animation, citat de The Hollywood Reporter. Avea 76 de ani.

O pierdere uriașă pentru lumea animației

CEO-ul Disney, Bob Iger, i-a adus un omagiu lui Allers într-o postare pe Instagram, scriind în descriere: „Am fost trist să aflu despre trecerea lui Roger Allers. A co-regizat ‘Regele Leu’ din 1994, printre multe alte contribuții importante la Disney, care vor dăinui pentru generații.”

Iger a transmis și o declarație în care a spus: „Roger Allers a fost un vizionar creativ ale cărui numeroase contribuții la Disney vor trăi pentru generații. A înțeles puterea unei povești bine spuse — cum personaje de neuitat, emoția și muzica se pot îmbina pentru a crea ceva atemporal.”

„Munca lui a ajutat la definirea unei ere a animației care continuă să inspire publicul din întreaga lume, iar noi suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce a oferit Disney”, a adăugat Iger. „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și colaboratorii săi.”

Revista Animation Magazine a confirmat, de asemenea, moartea sa printr-un purtător de cuvânt Disney, menționând o „boală scurtă” și precizând că a murit în locuința sa din Santa Monica.

Producătorul de film și animatorul David Bossert, colaborator frecvent al lui Allers, a anunțat decesul într-o postare pe Facebook, sâmbătă.

„Sunt profund întristat de vestea că prietenul nostru Roger Allers a plecat în următoarea sa călătorie”, a scris Bossert. „Schimbam e-mailuri chiar săptămâna trecută, în timp ce călătorea în Egipt, ceea ce face această pierdere cu atât mai ireală. Roger a fost un artist și cineast extraordinar de talentat, un adevărat pilon al renașterii animației Disney.”

Contribuții remarcabile în teatru și film

Bossert a amintit că Allers și-a început activitatea la Disney dezvoltând concepte de pre-producție pentru filmul SF „Tron” din 1982 și a lucrat ca artist storyboard pentru filmele animate „Oliver & Company” (1988) și „The Little Mermaid” (1989), înainte de a deveni șef al departamentului de poveste pentru „Beauty and the Beast” (1991). „Am avut privilegiul de a face parte din echipă alături de Roger în multe filme la sfârșitul anilor ’80 și în anii ’90, și a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai buni oameni cu care ai putea spera să lucrezi”, a scris el.

„A continuat să co-regizeze ‘Regele Leu’, un succes fenomenal, dar acest lucru nu l-a schimbat niciodată”, a continuat Bossert. „Roger trata pe toată lumea cu bunătate și respect, indiferent de funcție sau poziție. Am lucrat foarte îndeaproape cu el la ‘The Little Matchgirl’ și a fost o adevărată bucurie — avea un simț al minunării, generozității și entuziasmului care îi ridica pe toți cei din jur.”

„Roger avea un spirit luminos și plin de bucurie, iar lumea este mai întunecată fără el”, a adăugat Bossert. „Odihnește-te în pace, prietene. Până ne vom revedea.”

Născut pe 29 iunie 1949 în Rye, New York, și crescut în Scottsdale, Arizona, Allers a obținut o diplomă în arte plastice la Universitatea de Stat din Arizona. În 1978 s-a mutat la Los Angeles, unde a lucrat la filmul animat pentru televiziune „Animalympics” (1980), alături de Steven Lisberger, care avea să regizeze ulterior „Tron”.

După ce a lucrat la proiecte animate în Toronto, Canada, și Tokyo, Japonia, Allers s-a întors la Los Angeles în 1985 și și-a început cariera la Walt Disney Animation Studios. Pe lângă munca sa la „Oliver & Company”, „The Little Mermaid” și „Beauty and the Beast”, Allers a făcut parte din echipele de storyboard pentru filmele Disney din 1990 „The Rescuers Down Under” și „The Prince and The Pauper”.

Succesul global al filmului „Regele Leu”

A colaborat apoi cu Rob Minkoff pentru a co-regiza „Regele Leu”, lansat în iunie 1994, care a devenit un succes critic și comercial uriaș. „Regele Leu”, care rămâne cel mai profitabil film animat tradițional din toate timpurile, le-a adus lui Allers și Minkoff Globul de Aur pentru cel mai bun film — musical sau comedie în 1996.

Filmul a primit, de asemenea, două premii Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală și cel mai bun cântec original. Allers a colaborat apoi cu scenarista Irene Mecchi la adaptarea pentru Broadway a musicalului „Regele Leu”. Allers și Mecchi au primit o nominalizare la Tony pentru cel mai bun text al unui musical, iar producția a obținut încă 10 nominalizări, câștigând șase, inclusiv pentru cel mai bun musical.

Ultimii ani și proiectele sale din afara Disney

Și-a continuat cariera la Disney lucrând la filmele animate „The Emperor’s New Groove” (2000) și „Lilo & Stitch” (2002) și a regizat scurtmetrajul animat „The Little Matchgirl” (2006). Alături de Jill Culton, Allers a co-regizat filmul „Open Season” (2006) pentru Sony Pictures Animation. De asemenea, a scris și regizat filmul animat „The Prophet” (2014), bazat pe cartea lui Kahlil Gibran din 1923.

Roger Allers este supraviețuit de fosta soție, Leslee Hackenson, și de cei doi copii ai lor, Leah și Aidan.

