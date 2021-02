Cine a fost în emisiunea lui Cătălin Măruță cu câteva zile înainte ca prezentatorul să confirme că are COVID-19

Sâmbătă seara, Cătălin Măruță anunța pe rețelele sociale că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Îndrăgitul prezentator a explicat, într-un mesaj video, că va sta în izolare la domiciliu cu familia în următoarele două săptămâni. Măruță a mai spus atunci că atât el, cât și Andra și copiii se simt bine.

Vestea că vedeta de televiziune are COVID-19 i-a speriat pe cei care au fost invitați în ultima săptămână la emisiunea sa “La Măruță”. Printre cei care au participat la emisiune cu doar câteva zile înainte ca Măruță să anunțe că este infectat se numără Daniela Gyorfi, Dana Săvuică, Giulia Nahmany, Irina Rimes și Damian Drăghici, Iulia Albu, Ruby și bunica ei, Raluca Podea, Adelina Pestrițu, Alexandra Ungureanu, trupa Sweet Kiss, chef Alex Cârțu. Dintre toți aceștia numai Dana Savuică și bunica lui Ruby au purtat mască de protecție.

Acum, vedetele urmează să se testeze pentru a știi sigur dau au luat sau nu virusul de la Cătătlin Măruță.

Alexandra Ungureanu s-a declarat șocată de veseta că prezentatorul are COVID-19 și spune că va merge de urgență să se testeze pentru își face griji, în primul rând, pentru sănătatea mamei sale.

„Acum aflu de la voi că are Cătălin Covid. Sigur că-mi fac testul. Mă gândesc în primul rând la mama și vreau s-o protejez pe ea. Oricum, am mai avut contact direct cu persoane infectate și anul trecut, de mai multe ori. M-am testat și m-am izolat de mai multe ori, dar se pare că stau bine cu imunitatea”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru Click!.

