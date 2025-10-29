Chris Evans și Alba Baptista au devenit părinți. Ce nume au ales actorii pentru prima lor fiică

Chris Evans și Alba Baptista au devenit pentru prima dată părinți vineri, 24 octombrie, când au întâmpinat-o pe fiica lor. Potrivit unei surse citate de revista People, cei doi actori au decis să își numească fetița Alma Grace Baptista Evans.
Deși forma un cuplu de mai bine de un an cu Alba Baptista, în momentul în care a fost numit „cel mai sexi bărbat în viață” de revista People, în anul 2022, Chris Evans nu a vorbit deloc de partenera lui.
Pe de altă parte, acesta a menționat la momentul respectiv cât de mult își dorește să se așeze la casa lui și să își întemeieze o familie.
„Este ceva ce îmi doresc cu adevărat: soție, copii, întemeierea unei familii”, spunea atunci actorul.
„Când citești despre cei mai buni artiști, fie că e vorba de actori, pictori, scriitori, majoritatea [recunosc] că nu sunt cel mai mândri de lucrările pe care le-au creat, ci de relațiile pe care le-au creat, de dragostea pe care au găsit-o, de dragostea pe care au împărtășit-o”, a adăugat Evans.
Potrivit unei surse apropiate actorului, acesta a știut imediat ce a cunoscut-o pe Alba Baptista că „ea este aleasa”.
„Este gata să se așeze la casa lui de ceva vreme. Abia așteaptă să aibă o familie. Aștepta doar fata potrivită”, a adăugat sursa.
