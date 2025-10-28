Bianca Comănici și Andrei Bănuță au avut o relație. Cântărețul a dat tot din casă? „Nu ne-am potrivit”

Andrei Bănuță a dezvăluit că a avut o relație cu Bianca Comănici, de la Puterea Dragostei. Tânărul este unul dintre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă și acum a vorbit despre cum a fost împreună cu Bianca, iar relația lor s-a desfășurat departe de ochii lumii. Iată cum s-a întâmplat totul.
Cântărețul a dat cărțile pe față când a fost invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, în cadrul provocării sosurilor picante. El a dat numele unei vedete cu care ar fi putut trăi o poveste de dragoste, dar a ratat momentul.
Cătălin Măruță? Te-ai uitat la Puterea Dragostei? Stăteai acasă și te uitai la ea? Uite-o aici.
Andrei Bănuță: Da. Frumoasă femeie de altfel.
Cătălin Măruță: Și i-ai spus?
Andrei Bănuță: Da, am vorbit la un moment dat, doar că nu s-a potrivit. Ne-am întâlnit, prezenta o emisiune la care am fost invitat. Și am cunoscut-o acolo. Și mi-a plăcut foarte mult. Dar nu ne-am potrivit. Eram și mult mai copil.
Andrei Bănuță: Am vorbit, da. Nu cum ai vorbit tu cu Andra, că uite-vă azi împreună. Ne-am plăcut reciproc, cred că doar nu ne-am întâlnit la momentul potrivit. Cred că eram prea copil eu. E fericită, are o relație acum. E cu un băiat care o iubește și o respectă foarte mult, eu mă bucur pentru ea”, a spus Andrei Bănuță.
Bianca Comănici are iubit
Fostă concurentă Puterea Dragostei are un iubit nou pe care l-a întâlnit la începutul acestui an. Ea a făcut anunțul despre iubitul ei și le-a spus fanilor că a fost cucerită din prima.
„Nu mai credeam în iubire până să îl cunosc. Am crezut că nu voi mai găsi bărbatul după sufletul meu care să mă cucerească cum o făceau bărbații când erau părinții noștri tineri.