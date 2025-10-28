Bianca Comănici și Andrei Bănuță au avut o relație. Cântărețul a dat tot din casă? „Nu ne-am potrivit”

Andrei Bănuță a dezvăluit că a avut o relație cu Bianca Comănici, de la Puterea Dragostei. Tânărul este unul dintre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă și acum a vorbit despre cum a fost împreună cu Bianca, iar relația lor s-a desfășurat departe de ochii lumii. Iată cum s-a întâmplat totul.

Andrei Bănuță a fost împreună cu Bianca Comănici

Andrei Bănuță și Bianca Comănici au avut o relație amoroasă, la un moment dat. Se pare că cei doi au avut o relație când fosta concurentă de la Puterea Dragostei era singură.

Cântărețul a dat cărțile pe față când a fost invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, în cadrul provocării sosurilor picante. El a dat numele unei vedete cu care ar fi putut trăi o poveste de dragoste, dar a ratat momentul.

Iată cum s-a întâmplat totul.

Andrei Bănuță: Bianca Comănici. Este o fostă concurentă de la Puterea Dragostei.

Cătălin Măruță? Te-ai uitat la Puterea Dragostei? Stăteai acasă și te uitai la ea? Uite-o aici.

Andrei Bănuță: Da. Frumoasă femeie de altfel.

Cătălin Măruță: Și i-ai spus?

Andrei Bănuță: Da, am vorbit la un moment dat, doar că nu s-a potrivit. Ne-am întâlnit, prezenta o emisiune la care am fost invitat. Și am cunoscut-o acolo. Și mi-a plăcut foarte mult. Dar nu ne-am potrivit. Eram și mult mai copil.

Cătălin Măruță: Și s-a întâmplat ceva?

Andrei Bănuță: Am vorbit, da. Nu cum ai vorbit tu cu Andra, că uite-vă azi împreună. Ne-am plăcut reciproc, cred că doar nu ne-am întâlnit la momentul potrivit. Cred că eram prea copil eu. E fericită, are o relație acum. E cu un băiat care o iubește și o respectă foarte mult, eu mă bucur pentru ea”, a spus Andrei Bănuță.

Bianca Comănici are iubit

Fostă concurentă Puterea Dragostei are un iubit nou pe care l-a întâlnit la începutul acestui an. Ea a făcut anunțul despre iubitul ei și le-a spus fanilor că a fost cucerită din prima.

„Nu mai credeam în iubire până să îl cunosc. Am crezut că nu voi mai găsi bărbatul după sufletul meu care să mă cucerească cum o făceau bărbații când erau părinții noștri tineri.

Ne completăm unul pe altul, avem aceeași viziune despre viață, ne susținem reciproc, atracția fizică este magică.

Amândoi considerăm până în acest moment, cat am apucat să ne cunoaștem în ultima perioadă, că ne-am găsit unul pe altul după suflet ce ne-am dorit mereu.”, a spus Bianca, în urmă cu ceva timp.

