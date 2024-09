Andrei Bănuță, extravaganță la împlinirea a 25 de ani: „Mult peste puterea mea financiară de oricând până acum” / Exclusiv

Andrei Bănuță ne-a mărturisit că nu este deloc chibzuit cu banii pe care îi câștigă. Artistul ne-a dezvăluit și că, deși își dorește să fie mai responsabil cu finanțele lui, are câteva pasiuni costisitoare. Pentru a-și marca aniversarea de 25 de ani, cântărețul și-a cumpărat un accesoriu „peste puterea lui financiară”.

Andrei Bănuță, extravaganță la împlinirea a 25 de ani

Invitat la Fresh by Unica, Andrei Bănuță ne-a spus cum își gestionează finanțele, dar și ce părere are despre zodii și horoscop. Discuția a pornit de la ziua lui de naștere, cu ocazia căreia și-a cumpărat o pereche de adidași de la brandul Balenciaga.

„De ziua mea de 25 de ani, mi-am cumpărat o pereche de adidași mult peste puterea mea financiară de oricând până acum. Dar mi-am dorit să marchez ziua cu faptul că am muncit până la vârsta asta și că muncesc în continuare”, a spus Andrei Bănuță, la Fresh by Unica.

Pe lângă adidași, Andrei mai este pasionat și de parfumuri. În rest, actorul din serialul „Groapa” nu investește în haine sau în alte accesorii.

„Eu am o boală, se cheamă parfumuri. Îmi plac parfumurile foarte mult. Sunt foarte, foarte pasionat. Cămășile mele sunt ieftine, blugii mei sunt ieftini. Dar adidașii și parfumurile…”, ne-a mai spus artistul.

„Pentru că n-am avut, simt să-mi cumpăr lucruri acum”

După cum spuneam și mai sus, Andrei Bănuță și-ar dori să fie mai chibzuit. Cu toate acestea, nu regretă niciun ban dat pe lucrurile care știu că îi aduc bucurie, fie ea și doar temporară.

„Mi-aș dori să fiu chibzuit. Nu sunt chibzuit deloc. Nu regret. Nu, sunt și nesimțit. (râde) Nu-s doar nechibzuit, sunt și nesimțit la treaba asta cu banii. Pentru că n-am avut, simt să-mi cumpăr lucruri acum”, a mai spus Andrei, pentru Unica.ro.

Andrei Bănuță, catalogat greșit din cauza zodiei

Andrei Bănuță este născut pe 27 mai 1999, ceea ce înseamnă că este zodia Gemeni. Cântărețul nu are o părere negativă despre zodii și horoscop, însă nu-i place că este catalogat greșit din cauza caracteristicilor zodiei sale. La Fresh by Unica, solistul a spus cum sunt nativii Gemenii de fapt.

„În primul rând, sunt doi. Acum mai contează și ziua în care e geamănul. Mai contează și care e dintre cei doi. E foarte important ce fac oamenii din fața noastră. Oamenii din fața noastră au un rol foarte important în care latură a zodiei iese la iveală pentru fiecare dintre voi.

Există un geamăn bun și blând și fraieruț așa. Cred că predomină. Dar cred că predomină la fiecare dintre noi. Până când este enervat geamănul celălalt, care e un pic mai dur și care cred că doar se apără. Probabil că nu are cea mai bună modalitate. Nu-i agresiv fizic sau ceva. E tăios în cuvinte”, ne-a explicat artistul.

Andrei Bănuță, invitat la Fresh by Unica

Tot la Fresh by Unica am mai vorbit cu Andrei Bănuță despre relația pe care o are cu credința și cu banii, despre experiența de la filmările pentru serialul „Groapa” de la Pro TV, dar și despre planurile sale de viitor. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andrei Bănuță

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andrei_banuta

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

