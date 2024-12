Bianca Comănici și Radu Niță, de la „Casa Iubirii”, formează un cuplu? Ce a apărut pe rețelele de socializare. „E mai fericit lângă mine!”

Bianca Comănici și Radu Nițu, din „Casa Iubirii”, și-au pus fanii pe gânduri după ce au publicat în mediul online câteva clipuri și imagini în care apar împreună. Ce se întâmplă între cei doi, formează sau nu un cuplu?

Bianca Comănici și Radu Niță, surprinși împreună la restaurant



Bianca Comănici și Radu Niță au stârnit curiozitatea fanilor după ce au postat pe rețelele de socializare imagini în care apar împreună. Iar mesajele transmise Biancăi Mândru, care părea că se apropie foarte mult de Nițu în ultima perioadă, au stârnit și mai multe controverse. Totul a început când Bianca Comănici a distribuit pe contul personal de TikTok o imagine în care apare la masă cu Robert și în care îi transmite Biancăi Mândru că acesta este mai fericit lângă ea.

„Îmi pare rău, Bianca Mândru, dar e mai fericit lângă mine’, a scris ea pe rețeaua de socializare TikTok. Nu a trecut mult, iar Robert a publicat și el o postare în care apare alături de Bianca Comănici, adăugând că și-a găsit liniștea și fericirea alături de ea. Iar fanii au început să se întrebe dacă nu cumva între cei doi a început o poveste de iubire.

„Îmi pare rău, Bianca Mândru, dar altcineva mă face fericit’, a scris Radu Nițu la videoclipul pe care l-a publicat pe TikTok.

Bianca și Radu se aflau la restaurant când au făcut filmulețele și i-au transmis acele mesaje Biancăi Mândru, dar, în cele din urmă, totul s-a dovedit a fi o glumă.

Bianca Comănici, îndrăgostită de Mario Fresh

În urmă cu câteva săptămâni, Bianca Comănici și-a exprimat adevăratele sentimente față de Mario Fresh, recunoscând că este îndrăgostită de el.

„El a postat un TikTok în care anul acesta i-a prezis că se căsătorește. Eu i-am lăsat comentariu și i-am zis că accept. Mi-au dat mai mulți like.

Mario Fresh e crush-ul meu de când era mică. Nu am avut niciodată ocazia să vorbesc cu el, iar acum când am văzut că s-a despărțit, am zis gata, am prins momentul. Mi-ar plăcea să îl cunosc. Mi-aș dori să am ocazia să mă întâlnesc cu el și să îi spun lucrurile astea față în față. Chiar îmi place mult de el, e genul meu” – a spus Bianca Com[nici, despre Mario Fresh.

Mario Fresh și Alexia Eram s-au despărțit după 8 ani de relație

Mario Fresh a confirmat despărțirea de Alexia Eram în luna octombrie a acestui an. Cei doi au fost împreună opt ani, dar nici unul nu a precizat motivul separării.

„Salutare tuturor! Vreau să clarific zvonurile care au circulat în ultima vreme. Da, este adevărat că eu și Alexia Eram am decis de comun acord să ne despărțim. A fost o decizie dificilă pentru amândoi, dar am realizat că este cea mai bună pentru noi în acest moment.



Vreau să subliniez că nu există resentimente între noi, din contră, ne respectăm și ne dorim binele unul altuia. Relația noastră va rămâne una bazată pe respect și prietenie. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru că ați fost alături de noi pe acest drum. Apreciez foarte mult înțelegerea și discreția voastră în această perioadă”, a scris artistul la story, pe Instagram.

