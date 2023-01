Ce spune Radu Ștefan despre comparațiile cu celebrul său tată, Ștefan Bănică: “Suntem doi artiști diferiți”/ Exclusiv

Radu Ștefan Bănică a luat contact de mic cu scena teatrului, unde venea la repetiții cu tatăl lui. Când era în clasa a VI-a, Ștefan Bănică l-a dat la cursuri de teatru pentru dezvoltare personală, neavând vreun plan ca puștiul să îi calce pe urme. La școala actriței Delia Nartea, fiul lui Banică a descoperit tainele teatrului și a ales să facă o carieră în același domeniu, ducând mai departe numele cu care bunicul și tatăl lui s-au făcut remarcați în teatru și filme. În exclusivitate pentru Unica.ro, Radu Ștefan Bănică a mărturisit că nu îl deranjează comparațiile cu Bănică, dar că încearcă să își creeze propria identitate artistică.

Multă vreme, atunci când se făcea o referire la Radu Ștefan era numit direct fiul lui Ștefan Bănică, între tată și fiu fiind o asemănare fizică izbitoare. Treptat, tânărul a reușit să prindă proiecte care au dezvăluit publicului un artist la început de carieră, dar dornic să își dezvăluie calitățile.

Radu Ștefan Bănică: “Nu mă deranjează comparațiile cu tata, sunt perfect normale”

Primul pas pe care l-a făcut a fost la Teatrul de Comedie, la școala de actorie a Deliei Nartea, unde, la final de an, el și ceilalți elevi puneau în scenă un spectacol, la care veneau chiar directorul teatrului, George Mihaiță, dar și alți actori importanți. La un astfel de spectacol, Radu Ștefan a fost remarcat și a avut ocazia să intre în distribuția unui spectacol de la Comedie, alături de actori consacrați, având astfel ocazia să joace chiar din timpul liceului.

Participarea la “Chefi la cuțite” și la “Te cunosc de undeva”, show-ul transformărilor de la Antena 1, a fost de bun augur, televiziunea propulsându-l în atenția publicului, dar și al oamenilor din branșă. Treptat, nu a mai fost denumit fiul lui Bănică, ci direct Radu Ștefan Bănică. Apoi a fost cooptat ca jurat la show-ul de talente “Vedeta Familei” de la TVR.

“Am perceput-o destul de normal, că până la urmă suntem două persoane diferite și îmi doresc și lucrez să îmi creez propria identitate artistică. Nu mă deranjează comparațiile cu tata, sunt perfect normale, dar, la sfârșitul zilei, suntem doi artiști diferiți în cel mai bun sens”, a declarat, pentru Unica.ro, Radu Ștefan Bănică.

Tânărul nu a avut până acum ocazia să joace pe aceeași scenă cu tatăl său, însă îi surâde ideea: “Ar fi ceva foarte frumos”, ne-a mărturisit el. Cei doi s-au întâlnit pe scena Sălii Palatului, unde Radu s-a regăsit printre invitații la concertele de Crăciun ale lui Bănică.

Radu Ștefan Bănică: “Cu Delia Nartea m-am pregătit să intru la facultate”

Fiul lui Ștefan Bănică este student la UNATC, în ultimul an. “O am pe Bogdana Darie, care este profesoara mea de actorie din anul întâi și o aveam și pe Ștefana Zamfira, fata lui Zamfirescu, dar a luat o clasă de anul întâi și nu o mai am. Îi sunt recunoscător pentru cei doi ani pe care i-am avut cu dânsa”, a spus el pentru Unica.ro.

În ceea ce privește tehnicile de teatru pe care le-a asimilat și care îl ajută să își construiască personajele, Radu Ștefan Bănică ne-a menționat-o pe actrița Delia Nartea. “Am învățat la facultate și prin intermediul profesoarei mele, Delia Nartea, cu care m-am pregătit să intru la facultate, ei îi datorez principala materie din capul meu”, a mărturisit, pentru Unica.ro, Radu Ștefan.

Radu Ștefan: “Vreau calitate, nu cantitate”

Este student, dar, în paralel cu facultatea, Radu Ștefan Bănică evoluează pe scena Teatrului Național București în comedia “O noapte furtunoasă”, dar și la Operetă în “HeartBeat – The Musical”. Mai mult, Radu Ștefan Bănică participă, în măsura timpului liber, la diverse evenimente mondene, în special avanpremiere de film, unde are ocazia să interacționeze cu oameni din branșă. Tânărul își dorește să ducă mai departe numele Bănică și se străduiește să fie un adevărat profesionist.

“Îmi doresc să mă dezvolt prin roluri și proiecte cu o întindere mai largă și îmi doresc constanță. Eu vreau calitate, nu cantitate. Îmi doresc să am o ascensiune organică și să nu fie un succes de o singură noapte”, a mai spus Radu Ștefan pentru Unica.ro.

