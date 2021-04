Ce spune Iulia Albu despre coafura și stilul vestimentar ale Andreei Esca

Andreea Esca a ajuns în vizorul Iuliei Albu care și-a prezentat punctul de vedere cu privire la coafura pe care știrista o are de când a apărut prima oară pe sticlă, la Pro TV.

Criticul de modă este de părere că Andreea Esca nu mai poate renunța la tunsoarea care a consacrat-o pentru că o reprezintă și se potrivește la perfecție cu natura jobului pe care-l are.

Iulia Albu a analizat cu atenție și stilul vestimentar al jurnalistei și consideră că apelează mult prea des la imprimeuri florale, iar cizmele lungi nu o avantajează în niciun fel.

„Andreea Esca are un stil al ei care poate părea depășit de multe ori, dar, în primul rând, prin ceea ce face, ea nu are cum să aibă vreo altă coafură vreodată. Interpretările sunt foarte puține cele care se pot face. Este bine așa.

Ea are câteva zone, este ori în acea zonă de imprimeuri care o prind bine, îi place mult zona florală. Ce aș face diferit în ce face ea? Nu aș purta cizme niciodată. Mi se pare că o femeie minionă care este bine proporționată nu are de ce să poarte acele cizme. Cizmele acelea până la genunchi. Ea poate să poarte și balerini, nu este nicio problemă, poate să poarte și tocuri. Și încă o sugestie pe care aș avea-o este ca atunci când poartă culoare să poarte și pantofii colorați. Adică să nu poarte pantofi negri dacă are rochie roșie. Lucru pe care îl mai face”, a spus criticul de modă, în rubrica „Marțea neagră” din emisiunea lui Cătălin Măruță, difuzată la Pro TV.

Iulia Albu apreciază naturalețea Andreei Esca și faptul că nu promovează folosirea filtrelor când își face fotografii și le postează în mediul online.

„Ea este într-o linie foarte clară. Îmi place că mai postează imagini în care nu este diva absolută. Mi se pare că este această parte umană a ei. (…) N-am spus că Andreea e bine în toate imaginile. A avut și Andreea Esca apariții nu foarte reușite. Se mai întâmplă. Mi se pare foarte bine faptul că ea nu promovează o imagine foarte prelucrată, pare foarte fresh, nu se prelucrează în fotografiile de Instagram. E un act de asumare”, a adăugat Iulia Albu.

