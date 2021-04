Ce a făcut mama lui Leonard Miron când a aflat că e homosexual

Momentul în care Leonard Miron (51 de ani) a anunțat public că este homosexual a surprins întreaga lume. Fostul prezentator de la TVR și-a recunoscut orientarea sexuală în fața tuturor, iar mama sa aflat acest lucru în 2013, cu doi ani înainte de a se stinge din viață.

Leonard Miron spune că mama lui a fost de-a dreptul șocată de veste și că între ei doi a avut loc o ceartă, în urma căreia femeia nu i-a mai vorbit vedetei de televiziune timp de trei luni.

Miron a povestit care a fost reacția mamei sale când a aflat că este gay, la Teo în emisiune.

„Eram de 14 ani împreună cu Miguel când i-am spus mamei că sunt gay. Era cu doi ani înainte să moară. Ne-am certat de la niște vecini care erau gay și i-au adus pizza și nu a vrut să mănânce de la ei. A zis: Eu nu vreau pizza homosexuală. Atunci i-am spus: Și dacă și eu sunt la fel?

I-am zis: Hai să încetăm să ne mai prefacem că tu ai crezut că Miguel și ceilalți doi iubiți pe care i-am avut sunt doar prietenii mei. Atunci mi-a zis: Nu vreau să te mai văd! I-am zis: Nu pot să te forțez. Am plecat în Anglia și trei luni nu mi-a răspuns la telefon. Apoi o săptămână vorbea monosilabic, după care vorbea de câinele vecinului, de vremea de afară, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic”, a povestit Leonard Miron, miercuri, la „Teo Show”, de la Kanal D.

Din cele mărturisite de fostul prezentator al TVR-ului, în perioada anilor ’90, a avut simultan relații atât cu bărbați, cât și cu femei. Dar relația cu iubita sa pe care o afișa mereu în public era pentru a nu ajunge în închisoare, în acea perioadă, relațiile dintre persoanele de același sex fiind interzise.

„A fost o perioadă în care am avut o relație cu o colegă de facultate din aceeași grupă și, în aceleași timp, eram cu un bărbat. Nu a fost corect. Era în anii ’90, atunci apărusem la tv, atunci era în vigoare articolul 200 care condamna relațiile între persoane de același sex. Am ales duplicitatea ca să nu fac închisoare. Partenerul meu știa, dar domnișoara nu știa, nu am avut puterea să-i spun, a descoperit din altă parte”, a mai spus Leonard Miron.

