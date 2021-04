Ce s-a întâmplat cu agresoarea Mirelei Vaida la nici o lună după incidentul de la „Acces Direct”

La jumătatea lunii martie, Mirela Vaida a fost atacată în direct, de o femeie necunoscută, în timp ce prezenta subiectele zilei pe platoul de filmare al emisiunii “Acces direct”.

Femeia respectivă a aruncat înspre prezentatoarea de la Antena 1 cu un pietroi, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar agresoarea a fost reținută de un echipaj de poliție chemat de urgență la fața locului.

„Sunt în stare de șoc, fac eforturi să nu cedez. După cum vedeți, ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi care trebuia să fie în capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc, realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. Doamna este criminala de la metrou, care am înțeles că este la închisoare. Și are acces la internet să-mi trimită mesaje. A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Îmi este teamă”, a povestit Mirela Vaida cu ochii în lacrimi, după incident.

Mirela Vaida mai spunea atunci că femeia ar fi avut mai multe pietre într-o sacoșă: „Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine și o femeie goală, dezbrăcată complet, care urla continuu: ‚Să îmi dai banii, să îmi dai banii’. Norocul meu este că nu m-a nimerit și că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliție spun că au identificat-o pe această doamnă și că ar fi o persoană din județul Iași. Nu știm cum a ajuns până aici. Mai avea o sacoșă cu vreo trei-patru pietroaie pregătite acolo în spate la intrare.”

Agresoarea a continuat să fie violentă și după ce a fost imobilizată de colegii din platou ai Mirelei, până la venirea echipajului de poliție.

„După ce a fost imobilizată de către cei din platou, femeia a continuat cu amenințările la adresa Mirelei Vaida. Țipa și zicea că doamna Vaida trebuie să-i dea 300 de milioane. Nu se potolea. Era agitată”, au povestit cei care au imobilizat-o pe femeie, potrivit click.ro.

Mirela Vaida a depus atunci plângere penală după nefericitul eveniment, dar acum vedeta de televiziune a declarat că s-a schimbat încadrarea juridică cu privire la atac.

Mirela Vaida a spus la “Acces Direct” că nu ar fi fost vorba despre o simplă amenințare, ci despre otentativă de omor: „Este grav. Și faptul că a fost pe bune confirmă faptul că și încadrarea juridică a fost schimbată în ceea ce privește ce s-a întâmplat aici în platou. Nu a fost doar amenințare, ci tentativă de omor. Dosarul e la Omoruri, la Poliția Capitalei, la Inspectoratul Poliției.”

Agresoarea Mirelei Vaida are vârsta de 50 de ani, este din Iași și are probleme psihice. Femeia se află momentan la Inspectoratul General al Poliției, la departamentul Omoruri.

