Actorul britanic Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum „Quantum of Solace”, „Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO „Cernobîl” a încetat din viață la vârsta de 54 de ani.

Paul Ritter suferea de o tumoră cerebrală și a decedat luni seara.

Familia actorului, soţia sa Polly şi fiii săi Frank şi Noah au fost lângă el când și-a dat ultima suflare.

„Din păcate, confirm că Paul nu se mai află printre noi. Paul a încetat din viață în locuința sa, înconjurat de familie. A fost un actor cu un talent excepţional care a jucat o varietate de roluri atât pe scenă, cât şi pe marele ecran. Era extrem de inteligent, amabil şi foarte amuzant. Ne va lipsi enorm”, a spus agentul său, potrivit theguardian.com.

El era cunoscut pentru roluri precum vrăjitorul Eldred Worple în filmul „Harry Potter and the Half-Blood Prince” din 2009, Guy Haines în producţia „Quantum of Solace” din 2008 şi Martin Goodman în serialul de comedie britanic „Friday Night Dinner”.

Foto – Facebook

