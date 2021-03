Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, Andreea Bălan (36 de ani) a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu tatăl ei, Săndel Bălan. Bărbatul locuiește în Ploiești. În trecut, solista a povestit că, în vremea în care era impresarul trupei Andre, tatăl ei devenea agresiv atunci când ea nu era ascultătoare, relatează Playtech.ro.

Ulterior, Andreea și tatăl ei s-au împăcat. Bărbatul a fost prezent la nunta cântăreței din anul 2019. În martie 2020, Andreea și actorul George Burcea (32 de ani), tatăl fiicelor ei, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an), au confirmat că s-au separat. În prezent, George formează un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub, iar Andreea formează cu cuplu cu Tiberiu Argint.

Ce relație are Andreea Bălan acum cu tatăl ei?

„Cu tata mă înțeleg foarte bine. Noi suntem bine de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Nu am avut nimic de împărțit. Îl iubesc foarte mult și, fără ajutorul lui, astăzi nu aș fi fost ceea ce sunt. Când am avut probleme de sănătate, a fost și tata alături de mine. Și la botez și la toate evenimentele majore din viața mea”, a declarat Andreea Bălan. Cu doi ani în urmă, pe 4 martie 2019, Andreea devenea mamă pentru a doua oară.

În timpul operației de cezariană, Andreea a suferit un stop cardio-respirator din cauza unei condiții extrem de rar întâlnite, embolie amniotică, prin care lichidul amniotic pătrunde în sângele mamei. În prezent, artista este refăcută complet însă nu va mai putea rămâne însărcinată. „Una e să spui da, ne oprim la doi copii, că așa vrem noi, și alta e să nu mai ai opțiunea.

Normal că te deranjează acest lucru. Dacă peste cinci, șase ani mi-aș fi dorit din nou să mai am un copil? Nu mai există această posibilitate sub nicio formă. Poate doar să adopt sau să apelez la o mamă surogat”, declara Andreea Bălan în august 2019, pentru VIVA!. Din păcate însă, în România nu este legiferat acest proces.

Andreea Bălan: „Mi se pare o prostie că statul român nu permite lucrul ăsta”

„Discutând cu tot felul de medici și spunând că mă deranjează că nu mai pot face copii, am avut o discuție interesantă cu o doctoriță foarte drăguță, care mi-a explicat că a apelat la o mamă surogat, dar că a fost mai complicat, la modul că sora mamei respective a născut copilul și, pentru că în România nu e legală procedura, a fost necesar procesul de adopție.

Astfel, în acte, copilul este adoptat și mie, personal, mi se pare o tâmpenie. Mi se pare că trebuie să existe această opțiune pentru că există multe femei în situația mea, care nu mai pot face copii. Eu am o prietenă care încearcă de ani de zile să rămână însărcinată in vitro și nu reușește. E păcat, de ce să nu oferi această șansă? Sunt multe femei care, pentru bani, vor să poarte copilul altei femei.

Poate ele au nevoie de acei bani și, în felul ăsta, pot ajuta și alte femei care nu pot face copii. Mi se pare o prostie că statul român nu permite lucrul ăsta”, a mai spus Andreea Bălan.

