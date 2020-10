Viviana Sposub (22 ani) și actorul George Burcea (32 de ani) dezvăluiau recent că au fost testați pozitiv cu noul coronavirus.

Perechea locuiește împreună din pricina infectării. „Am decis să stăm [împreună] pe perioada carantinei pentru că eu locuiesc cu nașul celui de-al doilea copil al meu.

Am decis să nu-l infectez și pe el pentru că are activitate artistică. Așa că am decis să vin frumos la Viviana două săptămâni”, mărturisea actorul, în urmă cu puțin timp.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

George Burcea și Viviana Sposub, despărțire în lacrimi la „Ferma”

În cea mai recentă ediție a emisiunii Ferma, George Burcea i-a cedat locul lui Vivianei, care urma să fie eliminată din competiție. Cuplul a intrat virtual în direct în platoul emisiunii Vorbește Lumea pentru a povesti ce s-a întâmplat apoi.

„După ce eu am aflat că voi pleca din Fermă, m-a pufnit plânsul. Ați văzut că am plâns tot episodul. Mi-am făcut bagajul, i-am lăsat și un mesaj lui George. (…)

A fost pentru prima dată când i-am spus eu unui bărbat că-l iubesc. Nu știu ce mi-a făcut, m-am îndrăgostit foarte tare, m-ați văzut. Mi-a trecut, nu mai sunt chiar așa.

S-a legat o conexiune foarte frumoasă între noi acolo. Ziua aia pe mine chiar m-a dat așa peste cap și am simțit nevoia să-mi exprim dragostea față de George pentru că nu știam că o să ne mai întâlnim.

Eu chiar credeam că o să plec acasă. Am stat o zi întreagă în pădure, așteptând mașina să mă ducă înapoi în București. Apoi, când l-am văzut, am crezut că gata se rezolvă. Ori ne întoarcem împreună, ori aflu o veste bună”, a declarat Viviana.

George Burcea: „Simțeam și știam că Viviana va putea merge mai departe în acest concurs”

„Cred că am făcut ceea ce trebuia. Pe lângă problema medicală și pe lângă faptul că era nevoie ca eu să fiu sănătos pe mai departe pentru mine, pentru copiii mei, pentru relația mea cu ea, am crezut și ne-am spus mereu unul celuilalt că merităm să mergem mai departe în acest concurs.

Simțeam și știam că Viviana va putea merge mai departe în acest concurs pentru că merită, pentru că a fost muncitoare, pentru că a depus efort. Mereu am avut încredere în ea”, a declarat și George.

Foto: Instagram

Citește și:

Fiica cea mică a actriței Andie MacDowell, nud în videoclipul lansat de sora mai mare

Ileana Badiu și soțul ei, 11 ani de relație din 17 la distanță: „Mi-am asumat treaba asta”

EXCLUSIV! Pășește în culisele ședinței foto cu Delia pentru numărul de noiembrie al revistei Unica

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro