Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Ileana Badiu (46 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut în relația cu partenerul ei de viață, Conf. Univ. Dr. Cătălin Badiu.

Ileana Badiu și soțul ei, 11 ani de relație din 17 la distanță: „Mi-am asumat treaba asta”

Cei doi formează un cuplu de 17 ani, dintre care 12 sunt de mariaj. „Viața în cuplu este un parteneriat pe termen lung, Doamne-ajută. Un parteneriat implică și renunțări sau reguli, respectarea celuilalt sau a dorințelor celuilalt.

Ca o relație să fie de succes și ca o relație să fie echilibrată pe termen lung, ambii parteneri trebuie să înțeleagă că și sacrificiile sunt implicate. Dar nu trebuie să le privească ca fiind sacrificii”, a mărturisit actrița.

„De la început am știut că soțul meu are un parcurs profesional pe care trebuie să-l îndeplinească. Sigur, n-am știut că vor fi 11 ani pentru că atât am stat la distanță.

N-am știut între timp că ne ajută Dumnezeu și ne dăruiește și un copil. L-am purtat cumva singură pentru că el venea doar în weekenduri și l-am și crescut singură până la vârsta de 5 ani, când a revenit soțul meu în țară, dar am știut de la început și mi-am asumat treaba asta”, a adăugat.

Ileana și Cătălin s-au cunoscut când bărbatul era în ultimul an de medicină, iar azi, Cătălin conduce secția de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Municipal. Timp de 11 ani, Cătălin s-a pregătit profesional în Germania.

Peste ce n-ar putea trece Ileana Badiu într-o relație?

Pe parcursul aceluiași interviu, actrița a dezvăluit că ar pune punct unei căsnicii în momentul în care fie ea, fie partenerul ei și-ar pierde interesul. Nu ar accepta nici infidelitatea, însă o leagă de motivul anterior.

„Infidelitatea apare când este lipsă de interes. Cred că orice fel de tentație ai putea potențial avea, atunci când există interes și iubire față de partener pui în balanță”, a declarat actrița.

Foto: Instagram

