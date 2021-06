Bianca Drăgușanu (39 de ani) are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (41 de ani). Fostul cuplu a fost căsătorit timp de un an, din 2013 până în 2014. Bianca și Victor au rămas în relații bune, pe primul loc fiind binele fiicei lor.

În ultima perioadă, fiica perechii nu s-a simțit întocmai bine, motiv pentru care modelul a luat decizia de a-i face micuței o serie de analize. De curând, Bianca a primit rezultatele respectivelor analize.

Ce probleme de sănătate are Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu

În perioada care va urma, Sofia va fi nevoită să ia un tratament de imunizare, tratament care va dura câteva luni. „Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută.

Trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Tot de curând, în mediul online, modelul a dezvăluit că a fost nevoită să o mute pe Sofia la o altă grădiniță, în urma unui incident. „Am schimbat grădinița tot din cauza unor dăunători. A venit cu o vânătaie, i se vedeau și dințișorii.

Se urcau pe un tobogan, a sărit și a mușcat-o. A stat cu vânătaia 7 zile. Suntem ok, ne vedem de treaba noastră. Noi chiar suntem ocupate, nu ca alte persoane care n-au ocupație. Avem tot felul de evenimente în fiecare zi.

S-a dus la grădiniță și, într-un moment de neatenție [al educatoarei], o altă fetiță a mușcat-o de picior. A venit acasă cu o vânătaie. N-am înțeles circumstanțele, totuși, nu e de vină copilul, dar cum să reacționezi așa. A stat vânătă 7 zile”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu este o mamă autoritară: „Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu”

„Are 4 ani. Singurul om pe care nu-l poate manipula sunt eu. În rest, pe toată lumea, cu trei lacrimi de crocodil, i-a făcut knockout. La mine antrenamentul este făcut și nu mă impresionează lacrimile.

Dar, repet, mama este foarte ușor de manipulat. Victor nu mai spun. Nici nu încape îndoială. De multe ori, când nu reușește să potolească căluțul sălbatic, mă sună: «Aoleu, ce mă fac?».

[Nu tolerez] răsfățul ăsta exagerat pe care mama îl induce. Bunicii răsfață copiii, părinții îi cresc, îi educă. (…) E un copil. Nu pot să am foarte multe pretenții, nu sunt absurdă. Nu o cert, nu o pedepsesc, așa cum făcea mama cu mine în copilărie.

Eu îmi aduc aminte de pedepse grave. Mă lăsa singură în cameră, mă punea să nu vorbesc cu sora mea. Existau pedepse de care eu îmi aduc aminte. Ea nu le recunoaște, dar eu îmi aduc aminte”, mai dezvăluia Bianca în toamna anului trecut, în emisiunea Vorbește Lumea.

Întrebată atunci de Adela dacă mami o ceartă, Sofia a răspuns că „nu”. „O mai și cert. Mă mai supăr pe ea”, a completat Bianca. „Ea are 4 ani acum, mai târziu, pe la 6 ani, o fac telecomandă.

Ce se întâmplă? «Mami, adu-mi aia, mami fă-mi aia.» Așa făcea maică-mea cu mine. (…) Eu îmi aduc aminte, de când eram mică. O puneam pe soră-mea să facă. Ea era telecomanda, nu eu. «Du gunoiul, fă aia, fă aia.» Eu aveam cui să dau sarcinile. Ea nu are cui, ea trebuie să fie”, a adăugat.

„Suntem prietene, asta este cel mai important lucru. Și avem o comunicare foarte bună. Asta până intervine mama, bunica. Când intervine bunica [s-a terminat]. Dar mă descurc”, a mai spus modelul în același interviu.

